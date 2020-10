SBT estreia programa esportivo Arena SBT

O SBT estreia na próxima segunda-feira, 26 de outubro, às 23h45, o programa esportivo Arena SBT. Apresentado por Benjamin Back, o programa será palco de debates sobre a paixão do brasileiro, o futebol. Para endossar as discussões e troca de ideias, o programa conta com um time de peso: os ex-jogadores Emerson Sheik e Cicinho, o comentarista Mauricio Borges, o Mano,e as participações do narrador Teo José e do comentarista Mauro Beting. E pra completar essa bancada, convidados especiais com as melhores análises dos times brasileiros. Muita discussão sobre a situação dos campeonatos pelo país, contratação e desempenho de jogadores, melhores momentos da Copa Libertadores da América e a situação dos times nacionais e internacionais.

Arena SBT

Emerson Sheik -Foto: Reprodução/Internet

Cicinho-Foto: Reprodução/Internet

Mauricio Borges, o Mano-Foto: Reprodução/Internet