SBT aposta em influência criativa em campanha de O Melhor Comercial do Brasil 2020

Protagonizada por Murilo Couto, ação utiliza referências de hits famosos do TikTok, embalados na ideia de que “Um comercial influencia muita gente. O Melhor Comercial influencia muito mais”

Murilo Couto

“Tem cada coisa que a gente faz para ter influência hoje em dia”. Com essa constatação, o humorista Murilo Couto, que faz parte do elenco do The Noite, do SBT, estreia a campanha de O Melhor Comercial do Brasil 2020, para lembrar aos criativos do mercado publicitário que influência mesmo é ganhar o prêmio que valoriza o filme mais criativo do ano. Nas peças, Murilo lembra que para participar basta ter uma ideia de peso e veicular o comercial até o final do ano no SBT. Depois é torcer para que o júri de mercado, que reúne importantes executivos de agências e anunciantes, eleja o filme de sua agência e marca. Além do troféu e de todo o destaque no mercado, os vencedores ainda ganham um pacote para o Cannes Lions 2021, com tudo pago pelo SBT.

Giusti

Com criação da agência Giusti, a campanha se utiliza do humor ao trazer referências de hits do momento do Tik Tok. O filme brinca ainda com uma parodia da música dos elefantinhos, ressignificando a letra para: “Um comercial influencia muita gente, o MELHOR COMERCIAL influencia muito mais”. A assinatura completa a ideia com “O Melhor Comercial do Brasil. Quem vence, ostenta muitos lovers por aí!”. A campanha conta com peças digitais para Youtube, Linkedin, Instagram e Facebook.

Assista aos filmes nos links:

Filme 1: https://youtu.be/7j1sdSzFaco,

Filme 2:https://youtu.be/uDLos4O4aMc,

Filme 3: https://youtu.be/-lfdmwaA79c

Sobre o prêmio

O Melhor Comercial do Brasil

O Melhor Comercial do Brasil chega este ano em sua 10ª edição. Desde 2012, premia o filme que mais se destacou em cada ano e que foi veiculado no SBT. Os grandes vencedores, agência (dupla de Criação) e anunciante, ganham uma viagem em grande estilo para o Festival de Criatividade de Cannes, na França. Como novidade deste ano, o SBT criou uma categoria especial Covid-19, que irá homenagear a marca que durante a crise do novo corona vírus, cujo período crítico de isolamento se iniciou em março deste ano, mais empenhou seus esforços de mídia no SBT para promover ações, comunicados e informações sobre a pandemia que alarmou o País. Como prêmio, a marca e a agência vencedoras poderão veicular a mesma carga de comerciais (vide regulamento) a serem utilizados entre janeiro e fevereiro de 2021, além de um troféu especial da categoria, que será o já tradicional com uma máscara de proteção, símbolo da prevenção da vida durante a pandemia.

Confira abaixo a lista dos filmes vencedores:

2011 – “Pôneis Malditos”, da agência Lew?Lara/TBWA para a Nissan do Brasil;

2012 – “Tradutor”, da AlmapBBDO para a Pepsi;

2013 – “Brasil 70”, da AlmapBBDO para Volkswagen (Novo Fusca);

2014 – “Compadre”, da NBS para Bom Negócio.com;

2015 – “Desejos”, da AlmapBBDO para o novo Golf;

2016 – “Pé na porta” da AlmapBBDO para Volkswagen;

2017 – “Visões” da Y&R para a VIVO;

2018 – “Robô” da DPZ&T para o Itaú.

SBT

Saiba mais em https:// sbt.com.br/omcdb.