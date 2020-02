Sator agora é NECTA e passa a atuar como desenvolvedora de Plataformas de Negócios

A Sator surgiu em 2005 como uma empresa de produção de eventos e passou a oferecer serviços de comercialização e comunicação para os eventos que organizava. Sempre conectada à inovação e a transformação do mercado de comunicação e eventos, a empresa evoluiu e iniciou o processo de trabalhar junto aos seus diferentes públicos de forma mais estratégica e colaborativa, com olhar generalista e crítico em relação aos impactos que os seus projetos causam. Como resultado desse processo de transformação, acontece a criação da Necta, uma nova empresa que se destaca pela expertise no setor, e com a missão de criar conexões transformadoras para impactar ecossistemas.

A CEO da Necta, Paula Faria, ressalta as mais de 30 iniciativas realizadas pela Sator nos últimos 15 anos em diversos segmentos e que fundamentaram a criação da Necta, empresa que já nasce com portfólio com papel fundamental para o desenvolvimento do país.

Paula Faria, CEO da Necta | Crédito: Divulgação

“Nos últimos anos, principalmente, a nossa forma de atuar junto aos diferentes mercados já vem sendo pautada pela inovação. A criação de uma nova empresa foi a resposta para o nosso desejo de revolucionar cada vez mais os setores em que atuamos, por meio da nossa forma de trabalho, com o objetivo de criar conexões com propósito através da implementação de atividades orientadas a impactar positivamente os ecossistemas onde estão inseridas. Temos acompanhando as tendências mundiais e as mudanças necessárias e sem volta que a tecnologia proporcionou nas relações das pessoas com os diferentes meios, seja no ambiente pessoal ou profissional. E a Necta já nasce alinhada para atender essas novas demandas das pessoas e do mercado”, disse.

A executiva enfatiza que a Necta cria plataformas de conteúdo para clientes e parceiros, além de, ainda, desenvolver projetos próprios. “O nosso foco principal foi criar um ecossistema de negócios, que pode ser definido como uma rede que engloba uma organização e seus respectivos fornecedores, clientes e demais parceiros, em um ciclo virtuoso de geração e agregação de valor. Assim, acreditamos na inovação e no compartilhamento do conhecimento, com uma atuação pautada na transparência e no papel das pessoas para construção da simbiose entre lucro e objetivo”.

ATUAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Paula Faria, CEO da Necta – Talk Show realizado durante os eventos Connected Smart Cities e Mobility 2019 | Crédito: Divulgação

A transformação da empresa não está relacionada apenas à nomenclatura, mas ao novo conceito de atuação pautado pela transformação nos negócios, que considera pontos como: descoberta do propósito, novos negócios e visão estratégica.

Também fazem parte da nova empresa o incentivo a inovação, por meio da inovação aberta, transformação digital e relação propósito e inovação. “Mudamos a nossa cultura e os resultados já são perceptíveis e consistentes, onde consideramos como premissa ímpar: as novas formas de trabalho, o incentivo a transparência e o desenvolvimento de liderança. Nesse sentido, trabalhamos com uma metodologia colaborativa, com a participação ativa dos parceiros, que nos permite abordar questões de forma profunda e sistemática.

ESTRUTURA OPERACIONAL



A Necta passou a operar com a estrutura operacional da Sator, incorporando tecnologias, ferramentas e os seus colaboradores. Integrante do time Sator, com atuação na área comercial e marketing, o executivo Henrique Timm passou a atuar como sócio da Necta.

NECTA



A plataforma Necta valoriza a pluralidade como um meio de ampliar as perspectivas pelas quais desenvolve seus projetos, com relevância fundamental para a pesquisa, inovação, informação, conexão e o impacto para implementação de projetos.

Fazem parte da metodologia da empresa: Inspirar – Imersão no setor com mapeamento de redes, coleta de informações, dados, referências e tendências do mercado; Criação de plataforma com ferramentas de comunicação, incluindo sempre um evento para garantir o ambiente presencial para estabelecer as conexões; Inovação por meio da utilização de tecnologias, tanto para disseminar a informação, quanto para tornar os eventos presenciais mais interativos e dinâmicos; Informação para todo o ecossistema mapeado nas fases de inspiração e criação do projeto; Conexão entre as organizações com os temas propostos nas ações da plataforma, principalmente no evento presencial; e Impacto e transformação: com o término do ciclo das atividades da plataforma com a realização do evento.

A Plataforma se destaca, ainda, por atuar com uma equipe horizontal, conectada, digital e ágil, com foco no resultado. A Necta é uma empresa resultante da Sator, que nasceu em 2005 como uma organização de produção de eventos, passando a oferecer serviços de comercialização e comunicação para os eventos que organizava. Mais informações: www.nectainova.com.br