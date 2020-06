São Paulo recebe R$ 22,5 milhões do Governo Federal para obras de saneamento básico

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) repassou R$ 22,5 milhões para ações de saneamento básico em 13 municípios paulistas. Os recursos serão investidos em obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado e manejo de águas pluviais. No total, a União está repassando R$ 45,1 milhões para ações em 19 estados e no Distrito Federal. A responsabilidade pela execução das intervenções é dos estados e municípios e os pagamentos são realizados de acordo com a execução dos serviços.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ressalta que a continuidade das obras ajuda a aquecer a economia local. “Esse volume de repasses é um dos maiores dos últimos meses e mostra o nosso empenho, mesmo em meio à pandemia, de dar seguimento a obras e projetos, de garantir os empregos, e de proporcionar mais qualidade de vida às famílias brasileiras”, afirma.

Saneamento básico

Em São Paulo, o maior volume de recursos – R$ 7,7 milhões – é para as obras de canalização, implantação de reservatórios de amortecimento e de sistemas de galerias de águas pluviais no Córrego Ipiranga, na capital. Já em São Bernardo do Campo, R$ 7,3 milhões serão divididos para as intervenções de saneamento integrado e urbanização nos assentamentos Sítio Bom Jesus, Alvarenga Peixoto, Divinéia, Pantanal I e II e Jardim Ipê.

Campinas terá R$ 411,9 mil para a integração do saneamento na Bacia do Ribeirão Quilombo – execução de canais e reservatórios de amortecimento, esgotamento sanitário e pavimentação. Em Hortolândia, o repasse de R$ 217 mil também será para saneamento integrado e ações de urbanização no Jardim Boa Esperança. Já o aporte de R$ 2,1 milhões para Bauru vai garantir a construção da estação de tratamento Vargem Limpa, que atenderá 375 mil pessoas.

São José do Rio Preto, com R$ 1,8 milhão, vai ampliar a capacidade de tratamento da estação Rio Preto. Outras ações relacionadas ao esgotamento sanitário também receberão recursos federais. Sorocaba (R$ 330 mil) reforçará o sistema de tratamento no município e Americana investirá R$ 494 mil na ampliação do esgotamento sanitário. Mogi Guaçu (R$ 360 mil) destinará o valor para a implantação da segunda etapa da estação de tratamento de esgoto da bacia do Ypê. Já Santa Bárbara d’Oeste terá R$ 720,6 mil para investir na estação de tratamento Barrocão.

O município de Tupã contará com R$ 451 mil para obras de drenagem na bacia do córrego Afonso XIII. Em Várzea Paulista, os R$ 248,3 mil serão repassados para a drenagem no bairro Jardim Bertioga. Com R$ 365 mil, Olímpia vai ampliar o sistema de abastecimento de água na sede do município.

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)

Acesse e conheça todas as localidades atendidas com os repasses do MDR.

Carteira de obras e projetos

Desde janeiro, mais de R$ 252,8 milhões foram repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo País.

Atualmente, a carteira de obras e projetos do MDR no setor – contratos ativos e empreendimentos em execução ou ainda não iniciados – é de R$ 21,5 bilhões para financiamentos e de R$ 20,2 bilhões para o Orçamento Geral da União.

Imagem de Rafael_Neddermeyer por Pixabay