São Paulo é o estado que mais vacinas aplicou contra a COVID-19

92,29% das doses destinadas pelo PNI (Plano Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, foram aplicadas desde o início da campanha, iniciada em 17 de janeiro

São Paulo é o estado brasileiro que mais vacinou contra a COVID-19, segundo levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados coletados com as secretarias estaduais de Saúde. A eficiência atingiu, na noite de segunda-feira (5), 92,29% de doses aplicadas em relação ao número de vacinas recebidas pelo estado dentro do PNI (Plano Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde.

COVID-19

Na prática, de cada dez doses distribuídas ao Brasil, nove foram aplicadas em São Paulo. A distribuição de lotes da vacina contra a COVID-19 pelo Ministério da Saúde obedece o critério de proporcionalidade da população de cada estado. De acordo com o último levantamento divulgado, São Paulo aplicou 6.665.939 vacinas, com mais de 90% das doses já aplicadas.

Este alto percentual registrado pelo Estado de São Paulo é consequência da logística montada para a distribuição das vacinas disponíveis, com envio de remessas semanais pela Secretaria de Estado da Saúde para todas as regiões do estado. Trata-se de um criterioso planejamento executado pelo PEI (Plano Estadual de Imunização), criado para garantir que os cidadãos paulistas sejam imunizados com agilidade devido o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus.

Vacina Já

Outra ferramenta que contribuiu para o sucesso desse trabalho foi a criação do site do Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), que contribuiu com a celeridade do pré-cadastro da vacina contra a COVID-19, evitando filas nos locais de imunização.

Recorde nas últimas 24 horas

Outro ponto a se considerar é que o Estado de São Paulo registrou o maior número de doses aplicadas nas últimas 24 horas, com 248.744 imunizações. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, São Paulo tem hoje 10,67% de sua população imunizada com as duas doses.

Doses aplicadas por Estado

Estado – % doses usadas

Acre – 37,99

Alagoas – 72,46

Amazonas – 54,62

Amapá – 60,38

Bahia – 81,86

Ceará – 89,18

Distrito Federal – 69,99

Espírito Santo – 61,09

Goiás – 53,99

Maranhão – 45,58

Minas Gerais – 49,39

Mato Grosso do Sul – 78,34

Mato Grosso – 48,68

Pará – 62,72

Paraíba – 63,7

Pernambuco – 81,35

Piauí – 58,99

Paraná – 64,4

Rio de Janeiro – 38,51

Rio Grande do Norte – 59,18

Rondônia – 55,42

Roraima – 45,55

Rio Grande do Sul – 55,03

Santa Catarina – 66,03

Sergipe – 64,21

São Paulo – 92,29

Tocantins – 51,8



Levantamento do consórcio dos veículos de imprensa com dados das secretarias estaduais de Saúde (atualização: 5 de abril)

Foto: Governo do Estado de São Paulo