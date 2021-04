São José vacina 2.835 profissionais das forças de segurança

A campanha de vacinação dos profissionais das forças de segurança contra o coronavírus realizada em São José dos Campos foi concluída nesta semana com 2.835 agentes imunizados do município e de outras cinco cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira). Este total engloba 297 guardas civis municipais de São José.

A vacinação, que ocorreu no no CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), contou com o apoio de cerca de 25 estudantes do curso técnico de enfermagem do Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza). A segunda dose será aplicada em até 90 dias.

Foram imunizados profissionais da ativa da Guarda Civil Municipal e das polícias Militar, Civil, Técnico-Científica, Ambiental, Federal, Rodoviária Federal e Rodoviária Estadual, além de representantes do Corpo de Bombeiros e de funcionários da Fundação Casa e do Procon.

Solidariedade

Durante os seis dias de vacinação, foram arrecadados 602 quilos de alimentos não perecíveis, que foram doados ao Fundo Social de Solidariedade para entidades sociais cadastradas.

Entre elas estão aquelas que cuidam de idosos, crianças e adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiências, entre outras. Todas elas têm necessidade de alimentos todos os dias.

“A Polícia Militar sempre ajudou os mais vulneráveis e participar da campanha de doação de alimentos, durante uma campanha de vacinação, só fortalece nosso papel na vertente da assistência social”, disse o comandante da Polícia na RMVale, coronel Dinael Carlos Martins.

“A solidariedade evita consequências mais graves na sociedade como, por exemplo, a violência. Esse trabalho é fundamental para ajudar as pessoas a superarem esse momento de dificuldades.”

O comandante da PM na RMVale, coronel Dinael Martins, durante entrega, ao Fundo Social de Solidariedade, de 602 quilos de alimentos arrecadados na campanha de vacinação dos profissionais das forças de segurança – Foto: Claudio Vieira/PMSJC