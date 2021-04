São José Unida avança e amplia segurança no primeiro trimestre

A Prefeitura de São José dos Campos e as forças de segurança reforçaram as ações e os efetivos para combater as aglomerações nas vias públicas de toda a cidade no primeiro trimestre deste ano, garantindo mais segurança e sossego à população.

Prefeitura de São José dos Campos

Nos três primeiros meses de 2021, foram orientadas e abordadas 6.137 pessoas e vistoriados 3.971 veículos (carros e motos), sendo que destes 298 foram apreendidos. Foram aplicadas ainda 1.682 multas por estacionamento de irregular e outras infrações de trânsito e 245 por som alto.

Forças de segurança

Em outra frente de atuação, foram impedidos ou dispersados, logo após começarem, 62 eventos com grande número de pessoas, incluindo as festas clandestinas.

Ajuda da população

Os bons resultados se devem também à ajuda da população através de denúncias pelos canais oficiais e aos serviços de inteligência da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, que monitoram as redes sociais onde são programados estes eventos.

A intensificação das ações do programa São José Unida faz parte do Plano de Gestão 2021-2014.

As ofensivas integradas são executadas diariamente pelos agentes do DFPM (Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais), guardas civis municipais e policiais militares, contando também com o apoio da Atividade Delegada e dos agentes de Mobilidade Urbana.

Fiscalização do comércio

Em outra frente de atuaçãp, os fiscais do DFPM, com apoio da GCM e da PM, vistoriaram 5.008 estabelecimentos comerciais, realizando 84 apreensões de bebidas alcoólicas, aparelhos de som e mesas, entre outros produtos.

No primeiro semestre, o DFPM atendeu 3.853 denúncias e solicitações feitas pela população através dos canais oficiais: telefones 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).

Todas estas ações têm como objetivo ampliar a segurança nas ruas e garantir o cumprimento do Plano São Paulo para diminuir a propagação da covid-19 no município.

CSI e novas câmeras

Outro avanço na área de segurança no primeiro trimestre e que integra o Plano de Gestão 2021-2024 foi a entrega e início das operações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), com a instalação de mil novas câmeras com inteligência e reconhecimento facial por toda a cidade.

O novo sistema de videomonitoramento nas ruas, praças e parques garantirá aumento da segurança e agilização das investigações criminais.

São José Unida

Com o programa São José Unida, que reúne as forças de segurança, a cidade registrou em 2019 e 2020 os menores índices de criminalidade dos últimos 19 anos.

O programa virará lei definitiva. O projeto de lei já está na Câmara para votação.