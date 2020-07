São José registra menor taxa de homicídios em 19 anos

São José dos Campos registrou no primeiro semestre de 2020 o menor índice de homicídios na comparação com o mesmo período dos últimos 19 anos, considerando os dados desde o início da série histórica, em 2002.

As 20 mortes representam uma queda de 51% em relação a 2016, ano anterior à implantação do programa São José Unida. Naquela ocasião, foram 41.

Outro dado que chama atenção é que nos seis primeiros meses de 2020 não foram registrados latrocínios (roubos seguidos de morte).

As taxas de criminalidade de junho foram divulgadas nesta sexta-feira (24) pela SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).

Desde que o programa São José Unida (união das forças policiais para reduzir a violência) foi implantado em 2017, as taxas de homicídios vêm sendo reduzidas ano a ano: 22 em 2019, 29 em 2018 e 26 em 2017.

Os bons resultados se refletem na aprovação popular. São José está em primeiro lugar no ranking das 10 maiores cidades do Estado de São Paulo no grau de satisfação da população com a segurança, de acordo com pesquisa do Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos) realizada no segundo trimestre de 2020.

É o sexto levantamento consecutivo em que São José conquista a liderança na área de segurança, mantendo a hegemonia nesta área de atuação desde o primeiro semestre de 2019. A cidade também tem a melhor avaliação entre as guardas civis municipais das 10 maiores cidades de São Paulo desde o início do ano passado.





Violência em queda

As taxas de roubos, furtos, roubos de veículos e furtos de veículos também despencaram no primeiro semestre e são as menores dos últimos 19 anos.

De janeiro a junho, foram 1.067 assaltos, quase a metade dos 2.045 do mesmo período de 2016 (redução de 48%).

Os dados da SSP apontam ainda 2.191 furtos (decréscimo de 28% quanto a 2016), 156 roubos de veículos (queda de 63% em relação a 2016) e 516 furtos de veículos (redução de 54% em relação a 2016).

Índices de criminalidade (janeiro a junho)

HOMICÍDIOS

2020: 20

2019: 22

2018: 29

2017: 26

2016: 41

Redução de 9% na comparação com 2019, de 31% quanto a 2018, de 23% em relação a 2017 e de 51% na comparação com 2016



ROUBOS DE VEÍCULOS

2020: 156

2019: 224

2018: 263

2017: 364

2016: 424

Queda de 30% em relação a 2019, de 41% quanto a 2018, de 57% na comparação com 2017 e de 63% em relação a 2016



FURTOS DE VEÍCULOS

2020: 516

2019: 1.080

2018: 1.084

2017: 1.208

Redução de 52% na comparação com 2019 e 2018 e de 57% quanto a 2017



ROUBOS

2020: 1.067

2019: 1.135

2018: 1.518

2017: 1.700

2016: 2.045



Decréscimo de 6% quanto a 2019, de 30% em relação a 2018, de 37% na comparação com 2017 e de 48% quanto a 2016



FURTOS

2020: 2.191

2019: 2.684

2018: 2.663

2017: 3.120

Queda de 18% em relação a 2019 e 2018 e de 30% na comparação com 2017

Investimentos da Prefeitura em segurança

• Implantação de solução de Cidade Inteligente (SCaaS – Smart City as a Service), com 1.000 câmeras com inteligência por toda a cidade, interligação semafórica, antenas de wi-fi com internet gratuita à população e a criação de um CSI (Centro de Segurança Integrada)

• Criação do programa São José Unida, que reúne todas as forças de segurança do município para prevenir e reduzir os índices de criminalidade

• Contratação de 100 novos guardas civis municipais, aumentando o efetivo para os atuais 346 integrantes

• Maior agilidade e melhores resultados no trabalho diário da Guarda Civil Municipal após a substituição de 100% da frota por carros elétricos, que são menos poluentes, mais econômicos e eficientes. Também foram adquiridos drone, microcâmeras para uso nos uniformes, radiotransmissores digitais, tablets, novas e modernas armas, fardamentos e coletes à prova de bala

• Portais de segurança, que consistem em câmeras de monitoramento com tecnologia de fotossensores, que permitem a obtenção de informações instantâneas sobre os veículos que passam pelos portais de segurança instalados em vários pontos de entrada e saída da cidade

• Modernização do sistema de iluminação pública, com implantação de lâmpadas de LED em todas as regiões da cidade

• Retomada da Atividade Delegada, em parceria com a Polícia Militar

• Implantação da Patrulha da Lei Maria da Penha, garantindo mais segurança para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

Prefeitura adquiriu drone, microcâmeras para uso nos uniformes, radiotransmissores digitais, tablets, novas e modernas armas, fardamentos e coletes à prova de bala – Foto: Claudio Vieira/PMSJC