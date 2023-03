São José recebe o som progressivo do Supertramp Experience

O grupo europeu é considerado a melhor banda tributo ao Supertramp do mundo

No próximo dia 15 de julho, a Farma Conde Arena, em São José dos Campos, será palco do grupo Supertramp Experience. A casa abre às 19h. Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira (03) a partir das 18h nas lojas físicas da Natural do Valle ou através : https://appticket.com.br/supertramp-experience

Considerada a melhor banda tributo do Supertramp do mundo, o quinteto busca transmitir a energia do som progressivo dos britânicos da maneira mais fiel possível. E consegue, tanto que o próprio Roger Hodgson, cofundador do grupo inglês, endossa o trabalho dos franceses.

O show faz parte da turnê Latina Americana 2023, além das nove cidades brasileiras, o grupo segue para o Chile e Peru.

Formada por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alan Valley (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Jean-Claude Givone (baixo, coros), Stéphane Glory (bateria), a banda passeia por duas horas de clássicos como “Dreamer”, “The Logical Song”, “It’s Raining Again”, “Give a Little Bit” e “Breakfast In America”.

Uma das principais semelhanças entre a banda original e o tributo está justamente nos vocais. Antoine Oheix parece ter passado pela mesma prensa que cunhou os famosos agudos de Roger Hodgson, o que faz o tributo soar muito próximo do original.

Fundado em 1969, o Supertramp lançou entre 1970 e 1987 um total de nove álbuns de estúdio e quatro ao vivo, alcançando a marca de 60 milhões de cópias vendidas, 20 milhões só do álbum “Breakfast in America”, disco que lhes rendeu dois Grammys. Misturando art rock, progressivo e muita virtuosidade vocal e instrumental, eles se tornaram uma das bandas mais populares do mundo, deixando uma obra que ainda hoje encanta os fãs da boa música. É com certeza um dos maiores nomes do rock progressivo da história.

O show é uma iniciativa da Dvulga Promoções e Eventos, que já trouxe para São José dos Campos nomes como Information Society, Snap!, Noel e C&C Music Factory, em parceria com a Campeche Eventos, responsável pela turnê latina . “Nosso objetivo é fazer com que São José também seja uma cidade que faça parte do circuito de shows internacionais. A pandemia atrasou alguns planos, mas agora voltamos trazendo esse tributo imperdível para cidade, diz Dodô Minas

