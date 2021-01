São José recebe 8.470 doses da vacina da Fiocruz

São José dos Campos recebe nesta terça-feira (26) mais 8.470 doses da vacina contra a covid-19. Essa remessa será utilizada na continuidade do atendimento aos profissionais de saúde de hospitais públicos e privados que atuam na linha de frente de combate à pandemia causada pelo coronavírus.

AstraZeneca/Oxford

As novas doses são da vacina da AstraZeneca/Oxford liberadas pela Fiocruz ao Programa Nacional de Imunizações, do Governo Federal. Assim como na divisão anterior, a distribuição entre as cidades é baseada no quantitativo proporcional de vacinas previsto para São Paulo.

Também estão sendo imunizados neste primeiro momento os idosos abrigados em instituições de longa permanência e os cuidadores que trabalham nesses estabelecimentos. Parte desse público já vinha sendo vacinado com os imunizantes da CoronaVac.

A Prefeitura havia recebido do governo do Estado 11 mil doses da CoronaVac na primeira etapa da vacinação, iniciada na quarta-feira (20). A prioridade é vacinar todos os profissionais do Hospital Municipal, o maior hospital público da cidade que atende os pacientes da covid-19, e quem está na linha de frente das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais públicos.

Para os hospitais particulares, a Prefeitura vai fornecer as doses e os insumos para eles vacinarem os médicos e enfermeiros que estão trabalhando no combate à pandemia.

Prefeitura já recebeu do governo do Estado 11 mil doses da CoronaVac – Foto: Claudio Vieira/PMSJC