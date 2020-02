São José lidera ranking nacional de serviços públicos

São José dos Campos lidera o ranking DGM (Desafios da Gestão Municipal) entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. O levantamento, realizado nos 100 maiores municípios do país, avalia a eficiência na entrega de serviços em quatro áreas essenciais: saúde, educação, segurança e saneamento & sustentabilidade.

IDGM (Índice Desafios da Gestão Municipal)

O IDGM (Índice Desafios da Gestão Municipal) varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do município. São José alcançou o índice 0,738, à frente de cidades como Sorocaba (0,723), Curitiba (0,718), Ribeirão Preto (0,717), Campinas (0,712) e Belo Horizonte (0,710).

No ranking geral, levando-se em consideração as cidades com menos de 500 mil habitantes, São José ocupa a 4ª colocação (confira abaixo).

Macroplan

A 4ª edição do ranking, lançada pela Macroplan, destaca que “as cidades que lideram as listas dos melhores lugares para se viver, em geral, são as que conseguem conciliar geração de oportunidades com qualidade de vida, e a gestão municipal tem papel crucial nesta função”.

Qualidade de vida

A qualidade dos serviços públicos em São José já atestado por outros levantamentos.

Entre as 10 maiores cidades do Estado de São Paulo, São José ocupa o primeiro lugar em relação ao grau de satisfação da população com a qualidade de vida. O resultado foi apontado pela pesquisa Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos).

O nível de satisfação com qualidade de vida na cidade atingiu 93%. O município obteve ainda alto grau de satisfação (706 pontos).

São José dos Campos

Educação foi um dos itens avaliados pelo estudo Desafios da Gestão Municipal – Foto: Claudio Vieira/PMSJC