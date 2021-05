São José integra comitê regional de enfrentamento à pandemia

Oito cidades do Vale do Paraíba formaram nesta quarta-feira (26), o Comitê Regional de Enfrentamento à Covid-19. Fazem parte do grupo São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Igaratá, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca.

Entre os objetivos, está a implementação de regras suplementares ao Plano São Paulo, a estratégia do Governo do Estado de flexibilização da quarentena e retomada das atividades econômicas. Cabe ao colegiado emitir recomendações técnicas aos respectivos prefeitos para a tomada de decisões.

São José será representada pela secretária de Saúde, que terá como suplente a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde. As reuniões semanais do grupo serão realizadas no período da tarde de sexta-feira.

A iniciativa visa articular esforços e trocar experiências no combate à pandemia para garantir a assistência médica hospitalar e promover a retomada consciente das atividades. Moradores dessas cidades compartilham realidades em comum, como a mobilidade para trabalho e lazer, principalmente o processo de conurbação entre São José e Jacareí.

O comitê vai articular esforços e promover a troca de experiências entre os municípios para o combate à pandemia – Foto: Adenir Britto/PMSJC