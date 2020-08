SÃO JOSÉ FUTSAL VENCE O BRASÍLIA PELA ESTREIA DA LIGA NACIONAL

Pela estreia da Liga Nacional, o São José Futsal recebeu o Brasília e venceu, por 4×1, garantindo os primeiro três pontos do campeonato. Agora a equipe viaja para São Paulo onde enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira, 02, pela segunda rodada da LNF. Os gols joseenses foram assinalados por Biel (2x), Ronney e Jeffinho.

Crônica

Começando o jogo com tudo, os joseenses pressionaram desde o começo e, por isso, tiveram toda a inciativa. Foi assim que Biel achou um espaço no meio, dominou e chutou na saída do goleiro para abrir o marcador.

Sem deixar o ritmo cair em nenhum momento a equipe da casa seguiu o seu planejamento e ia procurando brechas na defesa fazendo a boal rodar com rapidez. O técnico Fernando Cabral ia promovendo a entrada de todos os jogadores e, após alguns minutos, em falta ensaiada, Ronney acertou um ótimo chute no canto para fazer o segundo.

A partida ia caminhando para seu fim quando Felipinho puxou o contra ataque pela ala e achou Biel, pelo meio, que acertou um ótimo chute no gol sem goleiro para marcar o terceiro, o seu segundo da noite. Nos segundos finais o Brasília ainda diminuiu o marcador.

Etapa Complementar

O segundo tempo começou exatamente como o primeiro: com o São José abrindo bem a quadra e trabalhando rapidamente a bola. Foi assim que Jeffinho achou um espaço e tocou com categoria na saída do goleiro para fazer o quarto.

Liga Nacional de Futsal

Depois disso a equipe de Brasília passou a equilibrar mais sua defesa, diminuindo os espaços e começando a ter mais controle de sua defesa. Com isso os visitantes começaram a subir, mas não conseguiam encontrar espaços na defesa do São José. Com isso o jogo ficou mais disputado, porém sem gols. Os goleiros Daniel e Matheus, que iam revezando, garantiam o placar como estava quando solicitados.

São José Futsal

Foto: Brenno Domingues

No fim Yuri ainda teve ótima oportunidade de aumentar o marcador com tiro livre, que pegou na trave. Assim o São José venceu sua primeira partida na Liga Nacional, em partida dentro de casa.