São José Futsal empata com Corinthians pela Liga Nacional de Futsal

Pela segunda rodada da Liga Nacional, o São José Futsal visitou o Corinthians e empatou, por 3×3, conquistando mais 1 ponto na Liga Nacional. Agora os joseenses recebem a Intelli no Tênis Clube, na próxima sexta-feira, 04, às 20:15h, com transmissão da LNFTV. Gols assinalados por Ronney e Biel (2x).

São José Futsal

Crônica

O São José entrou em quadra com a defesa equilibrada, sabendo do ímpeto da equipe da casa logo nos primeiros minutos. Com isso o jogo ficou truncado e cada lance era uma disputa pela posse de bola. Nos primeiros minutos 8 faltas foram assinaladas, sendo 4 para equipe.

Aos poucos os joseenses iam se soltando em quadra, subindo sua marcação e construindo jogadas que levavam perigo. Na primeira oportunidade Vandinho saiu de frentem nas parou nas mãos do goleiro e, em contra ataque, Ronney chutou alto, rente à trave.

Na segunda oportunidade, Ronney teve sucesso. Em falta de dois lances, o ala acertou um ótimo chute para vencer o goleiro, assinalando o primeiro dos visitantes. Alguns minutos depois Guilhermão empatou.

Liga Nacional de Futsal

Etapa Complementar

Seguindo o primeiro tempo, o jogo continuou disputado, mas dessa vez o São José estava levando um pouco a melhor em suas nos lances. Foi assim que a equipe de São José dos Campos pressionou o Corinthians a todo momento, fazendo a equipe estourar em faltas.

Biel, em tiro livre após assinalar a sexta falta, deixou o São José na frente, cobrando no alto. Jackson empatou em escanteio. Em outro tiro livre Biel fez o terceiro e o Corinthians empatou, em seu próprio tiro livre. No fim, empate fora de casa.