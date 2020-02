São José é superado pelo Cruzeiro na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Meninas da Águia seguem sem pontuar na competição; próximo jogo será neste domingo, 16

O São José Futebol Feminino recebeu o Cruzeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As Meninas da Águia foram superadas pela equipe mineira por 1 a 0, gol de Mayara, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe joseense segue sem pontuar no torneio nacional. O próximo compromisso do time comandado pelo Adilson Galdino será já neste domingo, 16, quando enfrenta o Iranduba, da Amazônia, no Estádio Ismael Benigno, às 16h (horário local), 17h (horário de Brasília).

O técnico Adilson Galdino falou sobre o resultado e projetou o duelo contra a equipe manauara.

“Infelizmente tomamos gols em situações que a gente treina muito. Isso nos frustra. Saímos em desvantagem no primeiro tempo, precisei fazer mudanças na etapa complementar, até criamos boas situações, mas não conseguimos converter em gols. Agora é trabalhar e já pensar no duelo de domingo, contra o Iranduba, em Manaus. Sabemos que será mais um jogo difícil e a nossa responsabilidade aumenta”, disse Adilson.

São José Futebol Feminino & Cruzeiro

O JOGO

O São José começou o jogo com mais posse de bola e chegando com mais intensidade ao gol adversário. Mylena Pedroso e Rafa Marques eram as responsáveis por criar as melhores jogadas. Aos 23 minutos, Fernanda Tipa tentou de cobertura, mas Mary Camillo fez boa defesa. Dois minutos depois, Mylena Carioca cabeceou com perigo, quase abrindo o placar. Aos 42 minutos, após levantamento na área, Mayara fez 1 a 0 para o Cruzeiro.

Para o segundo tempo, o técnico Adilson Galdino promoveu a entrada de Rivena no lugar de Ariel. Mas, aos dois minutos, Miriã aproveitou lançamento e ampliou para as visitantes. Adilson fez mais duas substituições: tirou Mylena Pedroso e Mylena Carioca e colocou Joelma e Geisi, respectivamente. O São José ganhou em velocidade, mas pecava no último passe. Aos 28 minutos, Joelma recebeu passe de Fernanda Tipa, driblou a goleira, mas não conseguiu concluiu a gol. Aos 34 minutos, o Cruzeiro fez o terceiro. Após bola alçada na área, a bola desviou em Esquerdinha e entrou. O São José ainda tentou uma reação, mas o placar não foi mais alterado.

A Equipe Adulta conta com o patrocínio da DM Card e Mercadinho Piratininga. Apoio da Orthoservice e Maxx Sports. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Foto: Rodolfo Moreira