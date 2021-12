São José é reconhecida no Ranking Município Agro

São José dos Campos alcançou 57,5 pontos e foi classificada no 59º lugar entre os 410 municípios inscritos no Ranking Município Agro do Governo do Estado de São Paulo.

Esta é a primeira edição do programa, que reconhece o investimento em ações e políticas públicas com impacto na melhoria da vida na área rural.

São José dos Campos

Cerca de 68% do território de São José dos Campos está na zona rural. Com objetivo de promover a integração de políticas públicas com o setor, a Prefeitura resgatou o contato e a aproximação com o agricultor por meio de programas e projetos voltados para a área.

Entre as iniciativas estão a criação da Divisão de Desenvolvimento Rural, o Conselho de Desenvolvimento Rural, o Ponto Rural em São Francisco Xavier e Alto da Ponte, o Centros de Desenvolvimento Tecnológico no Parque Tecnológico, além de projetos ambientais, como o projeto do Fundo Nacional de Meio Ambiente de restauração florestal.

Outra iniciativa no segmento, o Sim (Serviço de Inspeção Municipal), foi criado para facilitar o acesso dos produtores ao serviço de inspeção. Com isso, os produtores podem oferecer produtos de procedência garantida, assegurando a saúde dos consumidores e a legalidade do produto.

Além disso, o Sim possibilita ao produtor rural a oportunidade de alcançar novos locais de venda em grandes redes comerciais, alavancando a economia e gerando empregos.

Como reconhecimento dos investimentos em ações e políticas públicas na melhoria da vida na área rural, São José dos Campos recebeu uma premiação de R$ 30 mil.

A classificação do programa de cidadania no campo também leva em consideração ações de diversas secretarias como segurança pública, educação, agricultura familiar, esportes e lazer, saúde e assistência social.

Município Agro

O Ranking do Município Agro é o incentivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para promover o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado pela em parceria com as prefeituras.

As prefeituras ao aderirem ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, reconhecem a importância do agro e das necessidades de investir em ações para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural.

Premiação

Como premiação, o 1º lugar recebeu R$ 400 mil, 2 º lugar R$ 300 mil e o 3º lugar R$ 200 mil. Os municípios que ficaram do 4º ao 10º lugar receberam R$100 mil cada, do 11º ao 20º lugar R$50 mil, do 21º ao 30º lugar R$40 mil e do 31º ao 85º lugar R$30 mil.

Imagem de Qui Nguyen Khac por Pixabay