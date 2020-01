São José é a 1a. no estado de satisfação em iluminação pública

São José dos Campos lidera novamente o ranking de satisfação da população referente ao serviço de iluminação pública no quarto trimestre de 2019, em relação às dez maiores cidades do Estado de São Paulo, de acordo com pesquisa realizada pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos). No terceiro trimestre a cidade também esteve no topo neste item.

No ranking municipal este serviço prestado pela Urbam (Urbanizadora Municipal) ocupa a quinta colocação após coleta de lixo, abastecimento da água, qualidade da água e limpeza pública – comparados a 16 serviços prestados na cidade.

São José dos Campos

A pontuação que mostra o alto grau de satisfação da população com os serviços de iluminação pública alcançou 753, ante os 735 pontos anteriores – num total de 1000 – com 93% de aprovação dos moradores. A aprovação vem aumentando – o índice era de 713 no segundo trimestre de 2019.

As pesquisas do Indsat são realizadas a cada trimestre. O grau de satisfação é definido por meio de pontuação a partir da avaliação feita pelos próprios moradores. O instituto de pesquisa utiliza critérios como “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo” para chegar ao resultado final e o Alto Grau de Satisfação é obtido quando a soma dos pontos ultrapassa 650 pontos. Foram ouvidos 600 moradores da cidade.

Instalação de LEDs e manutenção da iluminação pública

Mais de 42 mil lâmpadas LEDs já foram instaladas em todas as regiões da cidade.

A meta do município é instalar em torno de 56 mil LEDs até o final de 2020, levando mais segurança para a população e gerando economia com a redução do consumo de energia.

Urbam

A Urbam também realiza a manutenção da iluminação pública na cidade.

Serviço de iluminação pública realizado pela Prefeitura, tem 93% de aprovação da população – Foto: Lucas Cabral/PMSJC