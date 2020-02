São José dos Campos recebe workshop sobre cidades inteligentes

São José dos Campos recebe o workshop “MOBILIDADE E FUTURO” no dia 12 de fevereiro, na MobLAB – StartUp São José, no Parque da Cidade.

O objetivo do evento é trazer as mais recentes discussões mundiais além de experiências brasileiras na área, com objetivo de contribuir com o desafio global de levar mais inovação e desenvolvimento para a mobilidade.

Segundo Eduardo Ramalho, diretor da Sentran, empresa de tecnologia para o trânsito sediada em São José dos Campos, a cidade inteligente acontece quando dados e informações de campo se convertem em informações relevantes que facilitam a tomada de decisão. “Vamos trazer para o evento grandes experiências e soluções em ITS (Intelligent Transportation System)” explica Eduardo.

Entre os dados que podem ser integrados estão os coletados por semáforos, radares, Waze, aplicativos de transporte e rastreadores de veículos de frota como Polícia e Guarda Municipal. Com um sistema integrado é possível prever e equalizar congestionamentos, impactos causados por enchentes e acidentes ou melhorar a fluidez diária enfrentada em nossas cidades.

“MOBILIDADE E FUTURO”

O workshop é uma realização conjunta entre as empresas Armis ITS, Sentran, Trafeg, Pumatronix e Innovia. A Armis ITS é uma empresa com escritórios em Lisboa e São Paulo que desenvolve e opera tecnologias voltadas à área de trânsito e transportes, utilizando soluções que contribuem para a redução da sinistralidade, das emissões de CO2 e que melhoram as condições de trafegabilidade.

O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Start Up São José, MobiLab e Ipplan. O evento é restrito a convidados.

Confira a programação:

Abertura – Saulo Requena, Sócio-Diretor da Sentran

Sessão 1 – Inovação e Desenvolvimento integrado para a Mobilidade – Paulo Guimarães, Secretário de Mobilidade de São José dos Campos

Alfredo Gonzalez Herrero, Diretor do Segmento de Transportes para América Latina da Nokia Sistemas de ITS para corredores de BRT, com o tema

Niege Chaves, Sócia da BRT, com o tema “ITS na Solução do BRT de Sorocaba”

Sessão 2 – Sylvio Calixto, CEO da Pumatronix, com o tema “The Power of Edge computing”

Carlos Costa, CEO da Armis Portugal, com o tema “Inovação em Portugal – Observatório para a Mobilidade”