São José dos Campos recebe Turnê Beethoven Paulista da Orquestra Sinfônica do Estado

Antes da abertura da Temporada 2020, dedicada a Beethoven, Osesp leva a música do compositor para o interior, litoral e cidades da Grande São Paulo

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), corpo artístico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, vai levar, entre os dias 18 e 20 de fevereiro, a Turnê Beethoven Paulista aos municípios de São José dos Campos, Campinas, Jacareí, São Bernardo do Campo, Salto e Santos.

Como parte das comemorações dos 250 anos do nascimento de Beethoven, celebrado pela Osesp e por vários corpos artísticos pelo mundo em 2020, a programação inicia com dois concertos na Sala São Paulo, nos dias 14 e 15 de fevereiro, e segue para os demais municípios nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro.

Os concertos pelo Estado acontecerão em dois blocos de apresentações simultâneas, sempre às 20h. A Osesp viaja dividida em duas orquestras – regidas por Wagner Polistchuk e Emmanuele Baldini –, com tamanhos semelhantes ao que era usado na época do próprio Beethoven. O programa inclui as consagradas Quinta e Sétima Sinfonias, tocadas na íntegra pela Osesp, além dos dois Romances para Violino e Orquestra, e duas Aberturas.

Com a Turnê Beethoven Paulista, a Orquestra espera alcançar novos públicos fora da capital, expandindo as fronteiras de sua atuação e participando do processo de difusão cultural e de democratização da música clássica – principais objetivos da Fundação Osesp – Organização Social de Cultura responsável pela administração da Sala São Paulo e da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

A distribuição de ingressos para as apresentações na Sala São Paulo começa no dia 3 de fevereiro, pela internet ou na Sala São Paulo. Já a distribuição nas outras cidades será no local de cada apresentação, com uma hora de antecedência. Em São José dos Campos também haverá distribuição de ingressos online, a partir de 48 horas antes do início da apresentação.

TURNÊ BEETHOVEN PAULISTA

PROGRAMAÇÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OSESP)

14 FEV sexta 19h30 Sala São Paulo, São Paulo

18 FEV terça 20h00 Teatro Municipal, São José dos Campos

19 FEV quarta 20h00 EducaMais – Sala Ariano Suassuna, Jacareí

20 FEV quinta 20h00 Sala Palma de Ouro, Salto

EMMANUELE BALDINI regente e violino

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Abertura Coriolano, Op.62

Romance nº 1 em Sol maior, Op.40

Sinfonia nº 5 em dó menor, Op.67

15 FEV sábado 16h30 Sala São Paulo, São Paulo

18 FEV terça 20h00 Teatro Castro Mendes, Campinas

19 FEV quarta 20h00 Teatro Lauro Gomes, São Bernardo do Campo

20 FEV quinta 20h00 Teatro Brás Cubas, Santos

WAGNER POLISTCHUK regente

Davi Graton violino

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Abertura Leonora nº 1, Op.138

Romance nº 2 em Fá maior, Op.50

Sinfonia nº 7 em Lá maior, Op.92

RECOMENDAÇÃO ETÁRIA: 7 ANOS