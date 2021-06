São José dos Campos recebe nova unidade da COOP Drogaria

Hoje (22 de junho), a cidade de São José dos Campos ganhou a quinta unidade da Drogaria Coop, localizada na Avenida Andromeda, 227 – Loja 101 – Bairro Jardim Satélite, na galeria do Hipermercado Big e ao lado do Complexo Shopping Vale Sul.



O excelente custo x benefício é um dos grandes diferenciais da drogaria, a qual trabalha com as melhores ofertas para cooperados, condições diferenciadas de pagamento, amplo mix de medicamentos genéricos e anticoncepcionais com preço popular, além de uma equipe de farmacêuticos treinada para prestar o melhor atendimento aos seus cooperados e clientes.



“Esta é a 75ª unidade da rede e já chega na cidade de São José dos Campos com o serviço de Coop Entrega e pagamento via Pix”, explica o diretor executivo do Negócio Drogaria da Coop, Eduardo Santos.



No início do mês de maio, a cidade de Jacareí também ganhou uma unidade da Coop Drogaria, situada na Avenida Siqueira Campos, 1.265, Loja A, Bairro Jardim Esper, de frente ao Corpo de Bombeiros e próxima à UPA 24H.





Perfil: Nascida no ABC Paulista há mais de 30 anos, a Coop Drogaria possui uma base ativa de mais de 800 mil clientes associados e está em pleno processo de expansão. Em janeiro do ano passado estava presente em 11 cidades, com 56 drogarias e, neste mês de junho, passa a atuar em 25 cidades, com 75 unidades.





“Nossa previsão até o final deste ano é chegar a 91 lojas e, para alcançar essa marca, serão investidos R$ 12 milhões e gerados cerca de 150 novos empregos diretos”, declara Eduardo Santos.

De acordo com a IQVIA (líder global em análise de dados estratégicos), atualmente a rede detém 14,5% de participação nos mercados onde atua, possui um amplo mix de produtos com 12 mil itens e está em constante ampliação dos serviços oferecidos. Em 2020, apresentou crescimento de 12% do faturamento sobre o ano anterior e, para 2021, o objetivo é aumentar o ritmo, ultrapassando R$ 500 milhões em vendas.





A rede também investiu, ao longo de 2020, cerca de R$ 1 milhão em branding, com o objetivo de revigorar a marca e desenvolver identificação com o público e competitividade dentro do segmento. O novo branding é coerente com a sua missão de promover saúde e bem-estar, além de melhor expressar a sua cultura aos colaboradores, cooperados, clientes e comunidade.





No mês de abril deste ano, a Coop Drogaria foi eleita a melhor drogaria em valor percebido (custo-benefício) no Brasil, segundo pesquisa da CVA Solutions, empresa de consultoria e pesquisa de mercado, subsidiária da CVM Inc. dos Estados Unidos. Foram entrevistadas 5.340 pessoas de todo o Brasil. Entre os quesitos analisados estavam satisfação com preços, variedade de produtos, qualidade do estabelecimento e atenção dos balconistas.





Coop Drogaria

A pesquisa atesta que o trabalho realizado está sendo reconhecido por quem mais importa – o consumidor. A taxa de retenção anual dos clientes da Coop Drogaria é de cerca de 80% e a taxa de crescimento de novos clientes ultrapassa os 20%. Indicativos que corroboram a aceitação do público que a rede atende e a força de sua marca.