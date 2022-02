São José dos Campos recebe Nicolinha, a Astrônoma Mirim da Nasa!

Nicolinha será recebida pelo Ex-Ministro e fundador da Embraer Eng. Ozires Silva

De 8 a 11 de fevereiro, a cidade de São José dos Campos (SP) recebe a estudante Nicole Oliveira de Lima Semião, de 9 anos. Nicolinha – como é conhecida –, é cientista cidadã do IASC (International Astronomical Search Collaboration) NASA (National Aeronautics and Space Administration) e MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) além de embaixadora do planetário Rubens de Azevedo em Fortaleza (CE).

A visita também marca a instituição da cidade de São José dos Campos (SP) como Capital Estadual da Indústria Aeroespacial e Capital do Avião por meio da lei 17.418 de outubro de 2021, de autoria da deputada estadual Leticia Aguiar.

Entusiasta da aviação, Nicolinha nutre o sonho de conhecer São José dos Campos e todo o seu complexo aeroespacial, em especial a Embraer e o ITA (Instituto Tecnológico Aeroespacial).

A menina teve seu pedido atendido pela Embraer, e recebeu apoio de outras empresas como o Supera – Ginástica para o Cérebro e o Hotel Golden Tulip.

Nicolinha será recebida pelo Ex-Ministro e fundador da Embraer Eng. Ozires Silva, que aos 91 anos estará pessoalmente no Hall do Hotel, para dar as boas-vindas a jovem cientista. Ozires Silva dedicou sua vida a um ideal de infância e liderou a criação da Embraer, um dos maiores fabricantes de aeronaves do mundo.

O Grande Encontro

“O Encontro dos Sonhadores” – Ozires Silva o “menino” que sonhou e realizou “o voo do impossível” ao construir aviões no Brasil, com a menina que sonha fazer engenharia aeroespacial e construir foguetes.

A deputada estadual Leticia Aguiar foi a primeira a identificar essa “coincidência” e iniciou os contatos para trazer Nicolinha para conhecer a Capital do Avião: “Quando li as primeiras notícias da Nicolinha, imediatamente me encantei, uma criança, e menina (a mulher pode estar onde quiser), interessada em ciência e tecnologia, que sonha estudar na cidade que eu nasci, e construir foguetes. Foi inevitável a comparação com a história do Coronel Ozires Silva”, disse a deputada.

Sobre a história de Ozires Silva, a deputada Leticia Aguiar declarou sua admiração a quem classificou como herói: “O coronel Ozires Silva é, sim, um dos heróis nacionais que o Brasil tem e um grande gênio da aviação e indústria aeroespacial. Ele, que foi um dos fundadores da Embraer, terá sempre meu apoio e reconhecimento aos serviços prestados à São José dos Campos, ao Vale do Paraíba, ao Brasil e ao mundo”, concluiu a parlamentar.

Atualmente Nicolinha pode ser considerada a astrônoma amadora mais jovem do mundo por ter sido a primeira criança a concluir um curso de iniciação à Astronomia

VISITAS

Em São José dos Campos a pequena astrônoma vai visitar empresas e instituições de ensino em uma extensa programação de 3 dias. No dia oito Nicolinha conhecerá a sede do SUPERA, e a noite o Observatório Astronômico da UNIVAP, no Dia 9 a menina visitará os dois complexos industriais da EMBRAER em São José dos Campos e Eugênio de Melo, além do Colégio da Embraer. No dia seguinte a realização do sonho, a Menina será recebida no Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB) no DCTA, em seguida visita o Observatório Astronômico, o ITA, o Centro Espacial do ITA e demais dependências, depois faz uma visita completa ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE, e no fim de tarde visita a exposição alusiva aos 70 anos do ITA no Parque Vicentina Aranha. E no último dia de sua visita a pequena Nicole, estará no Parque Tecnológico de São José dos Campos para conhecer as empresas do Cluster Aeroespacial Brasileiro, além da Agência Espacial Brasileira.

“Nossas expectativas são muito altas porque a Nicole sonha há muito tempo conhecer o ITA e se tornar engenheira aeroespacial. Estamos muito felizes com essa oportunidade de vir a São José dos Campos e isso só é possível graças a iniciativa da deputada Leticia Aguiar e o apoio de empresas como a Embraer e o SUPERA”, concluiu Zilma Janacá Oliveira de Lima Semião, mãe da estudante.

São José dos Campos: Capital Estadual da Indústria Aeroespacial e Capital do Avião

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou e o governador sancionou a Lei que denomina a cidade de São José dos Campos como Capital Estadual da Indústria Aeroespacial e Capital do Avião: LEI Nº 17.418, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.

Deputada estadual Leticia Aguiar

A deputada estadual Leticia Aguiar, que é de São José dos Campos é autora do projeto de lei apresentado em 2019, e comemora o reconhecimento do Estado: “Fico feliz que o Estado de São Paulo, faça este reconhecimento mesmo que seja mais de 72 anos da implantação do ITA e mais de 50 anos depois da fundação da Embraer, São José dos Campos se desenvolveu a partir do desenvolvimento da indústria aeroespacial”, disse.

Ozires Silva

Leticia Aguiar teve como inspiração, o desejo e o legado do Engenheiro Coronel Ozires Silva, Fundador da Embraer; “Quando o Coronel Ozires me disse que se sentia frustrado pelo Governo não reconhecer oficialmente a vocação de São José dos Campos, apresentei o projeto de lei como uma forma de homenageá-lo, mas principalmente para criar uma nova oportunidade para o polo aeroespacial de São José dos Campos”, completou a deputada.

Para o Coronel Ozires Silva, o reconhecimento do estado pode criar novas oportunidades para a região do Vale do Paraíba: “Com a Lei a vocação de São José dos Campos foi chancelada pela população do estado de São Paulo, de modo que o campo está aberto, aberto para iniciativas semelhantes e que possam proporcionar melhores oportunidades para todos os cidadãos das cidades que desejam conquistar um lugar de destaque entre as cidades do Brasil”, concluiu o Ex-Ministro da Infraestrutura.