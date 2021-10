São José dos Campos recebe mais uma unidade do Grupo Shibata com 4.200 m² de área de vendas

Unidade será no bairro de Santana, na zona norte da cidade

O Grupo Shibata vai inaugurar no dia 22 de outubro a 28ª unidade da Rede em São José dos Campos, desta vez na Zona Norte, no Bairro Santana. O novo hipermercado foi projetado para ter dois pavimentos, sendo que a loja será no piso superior. No piso subsolo, será o estacionamento e atendimento do Clique & Retire, onde a compra é feita pelo site (https://cliqueeretire.shibata.com.br/) e retirada nesta área.

O Hipermercado contará com mais de 350 vagas de estacionamento, em sua grande maioria cobertas, 29 check-outs, sendo 25 normais e 4 self-checkout, 4.200 m² de área de vendas climatizada com um design moderno, além de um mix de mais de 30 mil itens que é um dos diferenciais do Grupo. Destacamos os setores de bazar com a Daiso, adega com mais de 500 rótulos e sistema “store in store” (loja dentro de loja) como Açougue Swift.

O empreendimento vai ter um mall de 27 lojistas de diversas categorias como alimentação (Barbaresco, Subway, Chef da Empada, Açaiteria, Go Juice, Pão de Queijo, Chiquinho Sorvetes, Hamburgueria, Cacau Show, Doceria, serviços (lotérica, salão de beleza e estética feminina, barbearia com salão kids e chaveiro) e lojas em geral (drogaria, pet shop, produtos naturais, ótica e acessórios para celular).

São José dos Campos

“São José dos Campos sempre será prioridade para nossa expansão. É um município com o qual mantemos excelente parceria e estamos muito felizes em fazer parte do progresso da cidade, através da geração de empregos e de renda. Estamos disponibilizando uma loja moderna com preços competitivos e principalmente focada em uma ótima experiência de compras para os nossos clientes”, avaliou o diretor de Operações do Grupo, Fernando Shibata.

Rede Shibata

Atualmente a Rede Shibata tem unidades nas regiões, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Alto Tietê e Zona Leste de SP, sendo quinze cidades, tais como: Caraguatatuba, São Sebastião, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pinda, Aparecida, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Itaqua, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá e São Miguel Paulista, totalizando 27 (vinte e sete) lojas.

Além do ramo de supermercados, a rede atua também no segmento casa e presentes com lojas físicas e e-commerce, sistema Clique & Retire, onde a compra é feita pelo site e retirada na loja de preferência e o Shopping Jardim Oriente, atualmente com mais de 80 lojistas, onde foi inaugurado recentemente a 3ª fase.