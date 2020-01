São José dos Campos recebe audiência pública sobre a nova concessão da Via Dutra

Representantes da RMVALE-LN participarão ativamente na discussão para contribuir com as diretrizes para novo contrato de Concessão para 30 anos de administração da rodovia

Acontece na terça-feira (5), das 14h30 às 19h, mais uma audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A cidade de São José dos Campos receberá a sessão, que tem como objetivo, receber as contribuições dos municípios, da sociedade e dos usuários da rodovia.

RMVALE-LN

Para o Presidente do Conselho da RMVALE-LN e prefeito de Paraibuna, Victor de Cassio Miranda ‘Vitão‘, é de extrema importância à participação de representantes dos municípios da região e também da sociedade civil para sugestão de ideias que possam aprimorar e contribuir para o novo contrato de 30 anos da rodovia.

“As audiências são muito importantes para que lideranças e representantes dos municípios apresentem e reivindiquem as demandas e necessidades de cada trecho da rodovia. É um momento que temos para exercer nossa cidadania e participar”, comenta Vitão, Presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVALE-LN). Durante o evento, o Presidente entregará ofício reivindicando a instalação de câmeras de monitoramento em toda extensão da rodovia, atendendo os principais acessos das cidades que cortam a região.

“A cobertura dos principais acessos contribuirá para melhorar o tempo resposta de atendimento aos usuários que trafegam em curta e longa distância na rodovia, além de contribuir para na segurança pública de nossa região”, reforça também Sérgio Theodoro, Diretor Executivo da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (AGEMVALE).

Além do pedido de monitoramento por câmeras para toda região, é importante salientar outras demandas já discutidas durante as audiências realizadas em Brasília e Rio de Janeiro, por Felício Ramuth, Prefeito de São José dos Campos, maior cidade da RMVALE-LN.

“É muito importante à participação dos prefeitos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e dos moradores da região na audiência pública da nova concessão da Via Dutra, a principal rodovia econômica do país, que corta nossas cidades e impacta diretamente no dia a dia de todos. É o momento de apresentar nossos pedidos e ouvir o que se planeja para o futuro da rodovia”, comenta Felício que foi o único prefeito do Estado a participar das audiências já realizadas em Brasília e no Rio de Janeiro.

“Mostrei a importância de São José para o Brasil e que não podemos ficar sem as marginais de Jacareí até Caçapava, para garantir maior fluidez e segurança aos motoristas. Escutamos boas notícias sobre a correção da travessia do rio Cambuí, embaixo da Dutra, com obras de infraestrutura e drenagem para resolver os problemas de enchentes nessa região. Vamos participar da audiência e reivindicar os investimentos necessários para mais desenvolvimento da RMVale”, reforçou.

Foto: Rodolfo Moreira

Via Dutra

Além do trecho da Via Dutra, a nova Concessão terá a inclusão de trecho de concessão da Rio/Santos, no litoral norte.

CONCESSÃO – O novo segmento a ser concedido tem 598,5km e será composto pelas rodovias BR-116/RJ, entre o entroncamento com a BR-465, no município de Seropédica (km 214,7), e a divisa RJ/SP (km 339,6); BR-116/SP, entre a divisa RJ/SP (km 0) e o entroncamento com a BR-381/SP015, Marginal Tietê (km 230,6); BR-101/RJ, entre o entroncamento com a BR-493, no município de Itaguaí (408,1), e a divisa RJ/SP (km 599); e BR-101/SP – entre a divisa RJ/SP (km 0) e Praia Grande, Ubatuba (km 52,1).

Concessão

A nova concessão consiste na exploração do sistema rodoviário, por 30 anos, da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoramento, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade, manutenção do nível de serviço e segurança do usuário.

Os investimentos previstos são de 32,47 bilhões. A duplicação de 233,1 km e 337,2 km de faixas adicionais são os destaques das obras previstas.

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Informações estão disponíveis no portal www.antt.gov.br – participação social – Audiência Pública nº 018/2019.

Audiência Pública da ANTT – Concessão Rodovia Presidente Dutra

Dia: 05/02 (quarta-feira)

Horário: das 14h30 às 19h

Local: Centro de Convenções do Novotel, Avenida Dr. Nelson d’Ávila, nº 200 – Vila das Acácias – São José dos Campos.

Capacidade: 300 lugares