São José dos Campos inicia ano com R$ 282 milhões em caixa

Pelo terceiro ano consecutivo, São José dos Campos inicia o ano entre as cidades mais eficientes em gestão fiscal do país. O equilíbrio das contas públicas da Prefeitura, iniciado pela atual administração em janeiro de 2017, foi decisivo para que o município fechasse este último ano com R$ 282 milhões em caixa, há 3 anos no positivo, com todas contas em dia.

Desse montante, R$ 172 milhões já estão reservados para pagar todas as contas com vencimento em janeiro. Além disso, cerca de R$ 94 milhões estão disponíveis para uso imediato e serão destinados a áreas prioritárias, como saúde e educação.

A reserva de caixa, registrada no último dia de 2019, é 22% maior que o valor deixado em 31 de dezembro de 2018 (R$ 231,8 milhões).

Esse cenário mostra que a força-tarefa de recuperação fiscal, iniciada na cidade há 3 anos, está totalmente consolidada. A atual gestão herdou uma dívida de R$ 306 milhões, deixada pela administração que esteve à frente da cidade até 31 de dezembro de 2016.

Agora, além de manter todas as contas em dia, a Prefeitura atinge todos os anos os indicadores constitucionais da educação e saúde. Na saúde, por exemplo, o investimento foi quase o dobro do limite obrigatório.

O índice de gastos com folha de pagamento do funcionalismo, fixado no máximo em 54% pela Lei de Responsabilidade Fiscal, está na faixa de 40% em São José.

Investimentos

O controle dos gastos públicos e a boa arrecadação de impostos municipais permitiram que São José dos Campos chegasse ao fim de 2019 com o maior volume de obras de infraestrutura já realizado na cidade, gerando ainda mais empregos e preparando o município para o futuro.

Mais de R$ 600 milhões já foram empregados em obras como Via Cambuí, Arena de Esportes, Arco da Inovação, nova Rotatória do Gás, duplicação da ponte Maria Peregrina, prolongamento da Via Oeste, interligação Salinas-Evangélicos, além de novas escolas e creches e reformas nas UBS.

Um trecho da Via Cambuí, inclusive, foi entregue à população no último dia 27 de dezembro, beneficiando moradores das regiões leste e sudeste da cidade.

Prefeitura de São José dos Campos

Nos últimos três anos, a Prefeitura de São José investiu mais de R$ 173 milhões em construção e reforma de unidades escolares. Em três, anos foram quase R$ 2 bilhões na educação.

Saúde

Com um investimento de R$ 739 milhões destinado à Saúde em 2019, a Prefeitura desenvolveu uma série de ações e programas que impactaram diretamente na melhoria da assistência oferecida à população joseense. Em três anos, foram investidos mais de R$ 2 bilhões no setor.

Os avanços abrangem todas as áreas da saúde pública, da atenção básica à ampliação das parcerias, inclusive na política de bem estar animal.

Em 2016, o montante destinado à Saúde ficou em R$ 643 milhões, ou seja , a gestão atual aumentou esse ano em 15% os investimentos na saúde em relação ao último ano da gestão passada.