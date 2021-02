São José dos Campos expande Cidade Inteligente e otimiza serviços à população

São José dos Campos está expandindo o Programa Cidade Inteligente e investindo cada vez mais em tecnologia para otimizar os serviços oferecidos à população e tornar a cidade ainda melhor.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura está disponibilizando wi-fi público gratuito em vários pontos da cidade, para aumentar ainda mais a conexão entre os serviços e ajudar pessoas.

Imagine como será prático você estar, por exemplo, dentro de uma unidade de saúde do município e acessar a internet, sem gastar seus dados, para se conectar ao aplicativo Saúde na Mão SJC e ver seus exames médicos.

Ou imagine que você está em uma praça perto da Emef Leonor Pereira Nunes Galvão, escola que fica na Vila Industrial, e acessar gratuitamente o aplicativo São José Viva para saber a programação cultural do final de semana.

Ao todo serão 295 pontos de wi-fi públicos disponíveis, dos quais 168 já estão funcionando dentro de unidades de saúde e escolas. Outros 127 estão em instalação e testes em parques, praças, centro poliesportivos e unidades da Casa do Idoso.

A expectativa é que todos os pontos estejam funcionando até o final de março.

Desse total, 165 escolas da rede municipal terão pontos de wi-fi público. Serão 839 salas de aula com wi-fi educacional.

Cidade Inteligente (SCaaS – Smart City as a Service)

O acesso à internet faz parte de um pacote assinado entre a Prefeitura e a empresa América Net Ltda., responsável também pela implantação de soluções de Cidade Inteligente (SCaaS – Smart City as a Service), com 1.000 câmeras com inteligência por toda a cidade, interligação semafórica e criação de um CSI (Centro de Segurança Integrada).

Acesso

Para se conectar gratuitamente busque a rede WiFi Público no seu celular e preencha os dados. Leia os termos de utilização para concluir o cadastro e comece a navegar. O WiFi Público segue todos os parâmetros de segurança dos aplicativos.

WiFi Público

O cadastro é feito uma única vez. É possível usar o mesmo login e senha feito pelo sistema disponibilizado pela empresa ou optar pela integração às principais redes sociais, como Facebook e Google.

É possível navegar em todas as mídias sociais e cada acesso será de 30 minutos, podendo ser renovado.

Nota Fiscal

A expansão da Cidade Inteligente não para por aí.

A Prefeitura de São José dos Campos está lançando o aplicativo Nota Fiscal Joseense para atender, preferencialmente, micros e pequenos empresários prestadores de serviço.

O aplicativo é fácil de usar e vai permitir que o prestador de serviços emita a nota fiscal pelo celular, na hora da transação.

A nova ferramenta está disponível nas lojas de aplicativos (Apple Store e Google Play Store). Basta buscar como NotaJoseense ou NotaSJC para acessar o sistema.

Nas telas iniciais, o prestador informa seus dados e os dados do cliente, tipo de atividade e de serviço prestado e já emite a nota.

O aplicativo NotaJoseense é uma opção a mais para facilitar o trabalho de quem presta serviços. Antes da ferramenta, só era possível emitir a nota pelo computador. Agora isso pode ser feito também pelo celular.

Dúvidas operacionais do sistema podem ser tiradas pelo telefone (12) 3042-1055.

Essas iniciativas fazem parte do compromisso assumido no Plano de Gestão 2021/2024.

Semáforos inteligentes

Os semáforos inteligentes também estão sendo ampliados em São José dos Campos, dentro do conceito lançado em 2017 e que reforça a inteligência da operação do trânsito.

A ampliação faz parte do plano de Gestão 2021/2024. Eles estão sendo instalados na Avenida Bacabal e Estrada Velha, na região sul da cidade.

Na prática, o novo sistema identifica por câmeras e em tempo real o fluxo de veículos na via e, de forma automática, organiza o semáforo garantindo melhor fluidez no trânsito e comodidade aos motoristas.

Os semáforos inteligentes são implantados principalmente em cruzamentos. Por estarem integrados com um software de tempo real, recebem alterações em todos os ciclos, mantendo sincronismo e “onda verde” nas vias.

O sistema também permite a personalização dos tempos semafóricos, ou seja, no caso de imprevistos como acidentes ou obras nas vias, eles podem ser ajustados manualmente por um operador.

Atualmente, o sistema está presente na região do Arco da Inovação e do Jardim Augusta e Jardim Oswaldo Cruz. A próxima etapa será implantar os semáforos inteligentes na região da Avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Industrial, região leste da cidade.

O sistema também irá integrar a Linha Verde, corredor sustentável por onde irão circular os VLP’s (Veículos Leve sobre Pneus).

Conceito

O uso de tecnologia para melhorar o trânsito começou em 2017, na Avenida dos Astronautas, região sudeste, como Trafgo, um sistema que utiliza tecnologia inédita no Brasil.

O sistema funciona de forma integrada com a maior plataforma de rastreamento de veículos, o Google Maps, permitindo o controle do tempo dos semáforos a partir de informações coletadas dos próprios carros, por meio de aplicativos de navegação agregados à plataforma.

O sistema gera uma melhoria na fluidez do trânsito, já que os tempos semafóricos são regulados de acordo com a intensidade do trânsito em tempo real via GPS.

São José dos Campos