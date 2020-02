São José dos Campos está em 4ª posição no ranking geral e também está em 4ª colocação no ranking da área de educação e em 5ª posição em segurança

A quarta edição do estudo Desafios da Gestão Municipal –(DGM), que está sendo lançado pela Macroplan neste ano eleitoral, mostra quais cidades entregaram mais serviços em quatro áreas essenciais – saúde, educação, segurança e saneamento & sustentabilidade. O ranking avalia os 100 maiores municípios do país em termos de população (mais de 273 mil habitantes), que respondem por cerca de metade do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Desafios da Gestão Municipal –(DGM)

Na experiência internacional, as cidades que lideram as listas dos melhores lugares para se viver, em geral, são as que conseguem conciliar geração de oportunidades com qualidade de vida e a gestão municipal tem papel crucial nesta função.

Os municípios, por exemplo, são responsáveis pelos anos iniciais do ciclo escolar que são determinantes para a igualdade de oportunidades. Nas famílias com renda domiciliar per capita de até um salário mínimo, 90,7% das crianças de 6 a 14 anos frequentam escola pública ( Pnad, 2018) A maior parte delas na rede municipal que abriga 68,5% das matrículas do ensino fundamental da rede pública ( Censo Escolar , 2018). Quanto pior a qualidade do serviço público, maior tende a ser o abismo entre os que dele dependem e os que podem recorrer a iniciativa privada. O desempenho global da gestão de cada cidade é avaliado por um índice sintético, composto por uma cesta de 15 indicadores de todas as áreas analisadas, o IDGM – Índice Desafios da Gestão Municipal. O IDGM varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do município.

Macroplan

O estudo da Macroplan não avalia a gestão de prefeituras específicas, mas o legado de várias administrações das cidades, aferindo a evolução dos indicadores na última década, assim como no último ano.

Na última década analisada, a evolução do IDGM revela que houve avanços positivos em praticamente todos os 100 municípios, menos em Ananindeua (PA). Exceção é a área de segurança que registrou retração em 34 municípios.

Já na análise do último ano, é possível verificar uma maior retração no IDGM nas cidades do estudo. Quase metade delas teve piora no desempenho. Cinco municípios no Norte, seis no Nordeste, 26 no Sudeste,10 no Sul e dois no Centro-Oeste tiveram desempenhos negativos no índice agregado, sendo mais frequentes na saúde (83 municípios) e segurança (46 municípios).

No estudo da Macroplan, é possível verificar as grandes diferenças regionais na capacidade de entregar resultados em serviços essenciais à população. Entre as dez primeiras colocadas no ranking geral do DGM 2020, destacam-se oito cidades do interior de São Paulo e duas do Paraná.

Piracicaba (SP) é a primeira colocada no ranking geral da pesquisa, com um IDGM de 0,757. Há também cidades que alcançam posição idêntica, como é o caso de São José do Rio Preto (SP) e Maringá (PR), ambas com IDGM 0,739, ocupando a segunda posição do ranking geral. São José dos Campos (SP) ocupa, assim, a 4ª colocação, com IDGM de 0,738, e Jundiaí (SP) a 5ª, na aferição das melhores entregas de serviços à população, com IDGM de 0,730. O Estado do Rio tem cinco cidades entre as dez piores do ranking e Ananindeua (PA) está na lanterna entre as cidades analisadas, com IDGM 0,404.

Melhores -25/100

Piores-25/100

Rankings por área

Além do ranking geral, a pesquisa da Macroplan aponta as cidades com a melhor oferta de serviços essenciais por área.

Educação

As cidades com a melhor aferição no IDGM Educação (que reúne indicadores de matrículas em creche; matrículas em pré-escola, IDEB Ensino Fundamental I e IDEB Ensino Fundamental II) são do interior de São Paulo.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -Foto: Rodolfo Moreira

São José dos Campos (SP)

Saúde

O IDGM Saúde reúne os indicadores de mortalidade infantil, acesso à assistência pré-natal, atenção básica à saúde e mortalidade prematura por doenças crônicas. Os municípios mais bem posicionados são das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul

Segurança

O IDGM Segurança avalia a taxa de homicídios e mortalidade por acidente de trânsito. As cidades do Estado de São Paulo obtiveram os melhores resultados

Saneamento

O IDGM Saneamento e Sustentabilidade reúne os indicadores de acesso à esgoto, água e lixo. Cidades de São Paulo e Paraná ocupam as melhores posições.

Para uma das coordenadoras do estudo, a economista sênior da Macroplan, Adriana Fontes, as cidades precisam inovar para lidar com a falta de recursos e a pressão da sociedade por mais e melhores resultados. “Enquanto alguns municípios focam na agenda de curto prazo, outros conseguem superar as adversidades do atual cenário com planejamento, foco e cooperação. Gerir com base em evidências, buscar as boas práticas de outras cidades e dar continuidade a políticas públicas exitosas é fundamental para evitar desperdícios de recursos”, afirma.

Portal

A nova edição conta com uma plataforma inédita para acesso ao estudo e visualização de dados e indicadores que compõem o IDGM. Segundo o consultor sênior Éber Gonçalves, um dos coordenadores do estudo e responsável técnico pela plataforma, a ferramenta permitirá o monitoramento de posições e resultados alcançados para a definição de estratégias com economia de tempo e recursos. “Com os dados estruturados de forma evolutiva e comparativa busca-se facilitar a interpretação e disseminação das informações junto à sociedade contribuindo para qualidade do debate político” destaca Éber. Link para o site: www.desafiosdosmunicipios.com/