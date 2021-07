São José dos Campos comemora 254 anos com atividades ao ar livre

Foi um dia inteiro para sentir como é bom viver em São José. Atividades ao ar livre e com distanciamento entre as pessoas marcaram o aniversário de 254 anos da cidade.

Um culto das igrejas evangélicas, às 6h30, deu início às comemorações. Em seguida, na orla do Banhado, as bandeiras foram hasteadas ao som do Hino Nacional e do hino do município.

Depois da cerimônia, carros antigos passaram buzinando em um desfile onde se viu que sempre é bom preservar a história. Uma missa na Igreja Matriz, às 9h, encerrou a parte religiosa das comemorações.

Aviões

No final da manhã, aos poucos, a Esquadrilha Ceu começou a chamar a atenção do público. O show começou às 11h e os aviões coloridos com seus pilotos corajosos arrancaram aplausos e gritos de quem estava na orla do Banhado. Foi possível assistir ao show de acrobacias de toda a região central.

A faxineira Francisca Leandro Cabral, de 54 anos, estava feliz em poder aproveitar um pouco das comemorações, mesmo estando trabalhando.

“Estou na hora do meu almoço e fiquei encantada com esses aviões. Olha o que eles fazem”, dizia admirada, sem tirar os olhos do céu.

A paraibana mora em São José há 30 anos e conta que gosta muito de morar na cidade. “Minha filha também mora aqui”.

Bicicross

Neste aniversário, a cidade também ganhou de presente uma pista de bicicross de 400 metros toda reformada, que inicialmente vai beneficiar cerca de 200 atletas.

Incentivada pelo esporte, uma garotada aproveitou o feriado para conferir a nova pista e seus desafios. “Eu achei muito legal”, disse animada a atleta Ashlley Lopes, de 8 anos, que começou no esporte com dois anos, incentivada pelos pais.

O dia de festa para São José dos Campos terminou com uma segunda apresentação da Esquadrilha Ceu, às 16h30 e o show de luzes de drone, ao lado do Parque da Cidade.

Esquadrilha Ceu