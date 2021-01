São José conclui vacinação em asilos e inicia doses da Oxford

A Prefeitura de São José dos Campos finalizou antecipadamente nesta terça-feira (26) – a previsão era até sexta (29) – a vacinação contra a covid-19 em todas as 34 instituições de longa permanência de idosos e no hospital geriátrico da cidade. Foram imunizadas 1.158 pessoas desse grupo, entre residentes e funcionários que trabalham nessas instituições.

CoronaVac

Desde a quarta-feira (20), dia do início da campanha no município, também foram vacinados 4.819 profissionais de saúde das redes pública e privada, totalizando 5.977 doses aplicadas da CoronaVac, a vacina do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

AstraZeneca/Universidade de Oxford

Na quarta-feira (27), começa a aplicação do imunizante da AstraZeneca/Universidade de Oxford. Importadas da Índia pelo Governo Federal e liberadas pela Fiocruz, as 8.470 vacinas chegaram a São José na manhã desta terça para os profissionais de saúde ainda não vacinados que atuam diretamente no atendimento aos pacientes de covid.

Prefeitura de São José dos Campos

Na primeira etapa, a Prefeitura recebeu 11 mil doses da CoronaVac enviadas pelo Governo do Estado. A prioridade é vacinar todos os profissionais do Hospital Municipal e os que trabalham na linha de frente das unidades de pronto atendimento (UPA), unidades básicas de saúde (UBS) e hospitais públicos.

Para os hospitais particulares, a Prefeitura fornece as doses e os insumos para eles vacinarem os médicos e enfermeiros que estão trabalhando no combate à pandemia.

Os demais públicos prioritários previstos no plano municipal de imunização, como profissionais de saúde autônomos, pessoas acima de 60 anos e moradores em situação de rua, serão contemplados numa segunda etapa da campanha, quando mais doses forem enviadas ao município.

Foto: Adenir Britto/PMSJC