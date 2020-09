‘São José Cidade Fantástica’ apresenta webnovela ao vivo sobre história e contos populares da cidade

Projeto multiartístico retrata história e tradição oral de São José com elementos do imaginário popular e literatura fantástica

Começam nessa sexta-feira, 18, às 21h, via Zoom, as apresentações da webnovela do São José Cidade Fantástica. Trata-se de um projeto multiartístico que reconta, a partir de narrativas fantásticas, diferentes fases históricas de São José dos Campos, com elementos da cultura popular e tradição oral joseense. O projeto conta com recursos do Fundo Municipal da Cultura e confirma ainda oficina de contação de histórias e narrativas fantásticas, além de um e-book.

Medidas restritivas adotadas pelo município para evitar aglomerações, por conta da pandemia de covid-19, fizeram com que as atividades presenciais do projeto fossem adaptadas para as plataformas digitais, proporcionando maior acesso e alcance das atividades. Os espetáculos teatrais, com direção de Caren Ruaro, que seriam realizados em ruas, espaços ou locais públicos por meio de walking tours foram adaptados para o formato de webnovela, via Zoom, podendo agora ser assistidos de qualquer computador ou mobile com acesso à internet. “Esse encontro, mesmo em plataforma digital, é o que dá sentido ao fazer artístico. Será algo divertido e dinâmico, e vai trazer também pontos de reflexão bem interessantes”, afirma Ruaro.

A webnovela será dividida em três capítulos, de até 60 minutos, que abordarão três roteiros com épocas diferentes de São José dos Campos. Confira as datas: 18/09 – 21h – Rota “Aldeia, Vila e Cidade” (1.700 a 1.900); 25/09 – 21h – Rota “Os Ares de São José” (1.920 a 1.950); e 06/10 – 21h – Rota “Minhas, Suas, Nossas Memórias” (a partir de 1950). Estão previstas outras seis apresentações em outubro (Veja mais nessa página).

As apresentações serão ao vivo. Para assistir, basta fazer o download gratuito do programa Zoom no computador ou móbile, e obter o ID e senha das sessões, que serão divulgados com antecedência por meio dos perfis do projeto nas redes sociais, até 15 minutos antes do início de cada apresentação.

‘São José Cidade Fantástica’

Ao final do calendário de apresentações, o conteúdo será compilado em podcasts que poderão ser acessados a partir das plataformas de vídeo nas redes sociais do projeto: https://www.facebook.com/saojosefantastica – Instagram @saojosefantastica e site https://saojosefantastica.wixsite.com/site

AGENDA WEB NOVELA –

TEMPORADA AO VIVO PELO ZOOM

18/09 – 21h – Rota Os Ares de São José – Fase Sanatorial:

https://us02web.zoom.us/j/89404953775 ;

25/09 – 21h – Rota Aldeia, Vila e Cidade – Fase Colonial – Fundação da Cidade:

https://us02web.zoom.us/j/88258678231 ;

02/10 – 21h – Rota Minhas, Suas, Nossas Memórias – Fase Industrial e Religiosa:

https://us02web.zoom.us/j/89697254141 .

Webnovela – capítulos:

· Rota Aldeia, Vila e Cidade – Fase Colonial: retrata afundação de São José dos Campos e sua constituição geográfica na região central, tendo como pano de fundo o Mercado Municipal e versões sacro e profana da construção da Capela Nossa Senhora, atual Museu de Arte Sacra;

· Rota Os Ares de São José – Fase Sanatorial: ilustra o progresso da cidade com três histórias: “Mulher à venda”, “O Clube de Xadrez” e “Memórias dos trabalhadores do Vicentina”;

· Rota Minhas, Suas, Nossas Memórias – Fase Industrial: com foco na região de Santana, o capítulo reúne lendas da “Noiva do Banhado”, Tecelagem Parahyba e o ritual religioso da Carpição.

Ficha técnica

Direção: Caren Ruaro

Dramaturgia: Rogério Guarapirã

Turismologa: Maria Carolina

Direção Musical: Beto Quadros

Cenografia e Figurinos: Pitiu Bonfim

Fotografia: Melissa Rahal

Assessoria de Comunicação: Cristiane Lopes

Designer Gráfico: Doulgas Ito

Elenco: Carolina Marques, Izildinha Costa, Guilherme Venâncio, Juliana Fiebg e Ricardo Salem