São José Basketball lança campanha para escolha de novo mascote

Torcedores irão eleger Águia que acompanhará equipe nas próximas temporadas

Nesta quarta-feira, 08, o São José Basketball junto com os seus patrocinadores DMCard, Zanphy Cosméticos, Vinac Consórcios e Poli-Pet lançaram uma votação para escolher um novo mascote para equipe. A campanha faz parte de uma série de ações da diretoria da equipe de atrelar o entretenimento ao evento esportivo.

Águia

São quatro desenhos de águia desenvolvidos pelo designer Evandro Montenegro e através do link: http://abre.ai/mascote_sjb , a torcida terá acesso a um formulário que contém as opções para escolher a sua versão preferida. Os torcedores também poderão sugerir o nome do novo mascote e responder um questionário que ajudará o São José Basketball na idealização de novas ações.

A escolha pela Águia se deve pelo fato de São José dos Campos ser um polo aeronáutico, por isso um animal que alça grande voos e tem muita garra, simbolizando não só uma equipe, mas sim toda uma cidade.

Mascote

Os mascotes são verdadeiras atrações nos jogos da NBA, nos Estados Unidos, e no Brasil, a Liga Nacional de Basquete promove ações, premiações e até curso para os animadores para as equipes terem os seus para apoiar vibrar com as torcidas.

A votação vai até o dia 05 de fevereiro, após a escolha do desenho vencedor será confeccionado a fantasia e a expectativa da equipe é que o mascote esteja junto com elenco na quadra do Linneu de Moura ainda no primeiro semestre de 2020.

A Equipe do São José Basketball conta com o patrocínio da DM Card, Zanphy Cosméticos, Vinac Consórcios e Poli-Pet. Apoio da Academia Vale Fight Club, Plani Medicina Diagnóstica, Emercor, Fisioclin, RT Sports e parceria do Instituto Athlon. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

