Santuário do Pai das Misericórdias entra na “Fase Emergencial” do Plano São Paulo

A partir desta segunda-feira, 15 de março de 2021, o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), terá as missas e demais atividades, sem a presença de fiéis. A medida é válida até 30 de março de 2021, conforme Decreto n° 65.563 do Governo do Estado de São Paulo para frear as contaminações do coronavírus Sars Cov-2.



“Fase Emergencial”

Está permitida apenas a visitação dos fiéis para fazer seu momento individual de oração, inclusive aos fins de semana, das 8h às 17h, com a devida atenção a todos os protocolos sanitários já adotados no templo, isto é: uso obrigatório de máscara; aferição da temperatura corporal na entrada; uso de álcool em gel 70% e distanciamento social de 1,50m.



As celebrações diárias, sem público, seguem transmitidas pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais do Santuário – @santuariodopaidasmisericordias – e da Canção Nova @cancaonova.