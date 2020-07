Santista lança linha de tecidos com proteção contra o COVID-19

A alternativa combate o novo vírus em até 3 minutos com 99,8% de eficiência

A Santista, uma das maiores fabricantes brasileiras de tecido, acaba de lançar uma nova linha que contempla tecidos com proteção antiviral, inclusive contra o SARS-Co-2, responsável pelo COVID-19, para roupas comuns e uniformes em segmentos como o de hospitais, frigoríficos e indústria em geral. A novidade, que é 100% brasileira, foi testada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, referência internacional em pesquisa. Nas análises realizadas, o novo produto da Santista se mostrou eficiente para inativar vírus SARS-Co-2 em até 3 minutos, com 99,8% de eficiência.

COVID-19

A nova tecnologia inibe também a proliferação de fungos e bactérias, que causam infecções hospitalares em geral como pneumonia, infecções no aparelho urinário, candidíase, meningite e endocardite.

A linha também pode ser aplicada na produção de máscaras de uso não profissional, auxiliando no combate à propagação do novo coronavírus. Além disso, a linha também ganhou uma versão combinada à função Repeller, que repele líquidos e fluídos corporais, como espirros, sangue, suor e outras secreções, que ajuda a manter o tecido limpo e seguro por mais tempo. Desta forma combina proteção e praticidade, atributos extremamente demandados para os novos estilos de vida multitarefa que se estabelece no mundo contemporâneo.

A Santista destaca que a nova linha é mais uma aliada na luta contra vírus e patógenos infecciosos, mas não exime o usuário ou as empresas da aplicação de medidas protetivas complementares, como as ações de distanciamento social, higienização regular das mãos, uso de máscaras e demais medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde para garantir a proteção dos cidadãos e a redução dos riscos de contaminação.

Na linha workwear o acabamento está disponível grande parte da coleção e na linha Jeanswear artigos para bottons e tops.

Para mais informações, acesse: santistajeanswear.com.br

Santista

A Santista é marca de origem brasileira criada em 1929, é uma das principais produtoras do autêntico denim no país e tecidos para roupas profissionais. Com um posicionamento que se estende do mercado nacional ao internacional, apoiando seus clientes com equipes especializadas de consultoria de produto, moda e lavanderia. Reconhecida por 23 anos como a marca TOP OF MIND de uniformes no Brasil.

A Santista traz em seu DNA inovação, sustentabilidade e tradição em coleções atualizadas com as tendências globais e produtos tradicionais e tecnológicos para uniformização.