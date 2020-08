Santa Casa completa 121 anos com atendimento referência no Vale do Paraíba

Instalada em 17 mil metros quadrados, a instituição atende a 65% da demanda do SUS

No próximo sábado (15/8), quando é celebrado o Dia Nacional das Santas Casas, a Santa Casa de São José dos Campos completa 121 anos de atuação. Ao longo de mais de um século, o trabalho realizado tornou-se referência na região do Vale do Paraíba.

Santa Casa de São José dos Campos

Instalada em 17 mil metros quadrados, a instituição filantrópica – que atende a 65% da demanda do SUS (Sistema Único de Saúde) realiza, por mês, cerca de 20 mil atendimentos ambulatoriais, 10 mil pronto-atendimentos, 10 mil exames e mil internações, além de aproximadamente 900 cirurgias e 150 partos. Atualmente, o hospital conta com mais de 1.400 colaboradores diretos e cerca de 850 profissionais indiretos, entre médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais.

O complexo se destaca em assistência de alta complexidade, possui pronto-atendimento adulto, pediátrico e maternidade – 24 horas, centro avançado de imagens diagnósticas, hemodiálise, Unidade de Cirurgia Bariátrica, Unidade especializada em Gestante de alto risco, UTI adulto e neonatal. O serviço de tratamento à pacientes com queimaduras é referenciado na região do Vale do Paraíba, assim como o de transplante hepático, que desde 2009, já realizou mais de 300 procedimentos, trazendo renascimento às pessoas que aguardavam uma nova chance de vida.

Instalada em 17 mil metros quadrados, a instituição atende a 65% da demanda do SUS-Foto: Divulgação

Santa Casa na pandemia

O ano de celebração dos 121 anos do hospital ocorre em meio a um grande desafio: o enfrentamento ao novo coronavírus. Desde o início da pandemia, a Santa Casa de São José dos Campos se mobilizou para dar todo o suporte necessário no combate à doença e atender aos pacientes – casos suspeitos ou com diagnóstico confirmado para Covid-19 – com a melhor estrutura possível.

Foi montado um comitê de crise, com reuniões diárias para redefinir local, fluxo e manejo dos pacientes. Atualmente, a entidade disponibiliza 16 leitos de UTI e mais 16 leitos de enfermaria para atendimento aos pacientes da Covid-19.

Provedor da Santa Casa de São José dos Campos, Ivã Molina

“Deparamo-nos com algo totalmente desconhecido, com rápido contágio e alto grau de letalidade. Mas sem tempo a perder, desde o começo da pandemia não poupamos esforços para enfrentarmos essa batalha e cumprir com a nossa missão de salvar vidas”, salienta o provedor da Santa Casa de São José dos Campos, Ivã Molina.

Reconhecimento

O comprometimento com a saúde, ao longo dos 121 anos, rendeu à Santa Casa de São José dos Campos diversos reconhecimentos. A entidade foi classificada como hospital estruturante pelo governo do Estado de São Paulo, título concedido às instituições bem avaliadas, que atendem SUS e são referência em atendimentos complexos, como cirurgias e transplantes de órgãos.

Santa Casa completa 121 anos

Além disso, possui selo Acreditação Hospitalar Nível 3 – certificado de qualidade da ONA (Organização Nacional de Acreditação). A certificação segue rígidas normas de avaliação, sendo conferida apenas aos hospitais que se destacam pela sua estrutura, organização, capacitação profissional, qualidade de atendimento e segurança.

“Ao longo de toda a trajetória de nossa instituição, foi preciso mudar a cultura da organização, não queríamos mais fazer só o que era possível. Era preciso tomar as rédeas e escolher um caminho, acompanhar as inovações tecnológicas, buscar qualidade, investir em capacitação profissional, levar a instituição para outro patamar”, fala Molina. “O que fazemos hoje é trabalhar pela experiência do paciente, é acolher, respeitar e cuidar de todos os nossos pacientes, públicos e privados, com excelência, humanização e com gestão”, completa.

Gestão Sustentável

É sabido que o setor filantrópico no Brasil enfrenta série de dificuldades financeiras, no entanto, um intenso trabalho de gestão faz com que a Santa Casa de São José dos Campos seja uma das poucas instituições filantrópicas que não tem dívidas. “Ainda que com dificuldades no custeio dos atendimentos do SUS, a Santa Casa consegue fazer melhorias porque trabalha com o lucro dos atendimentos aos planos de saúde e a sua operadora filantrópica em saúde suplementar que, juntos, são responsáveis por mais de 50% do faturamento da Santa Casa, possibilitando avanços de estrutura, modernização, tecnologia e investimento para todos os atendimentos”, explica o provedor.

A atual gestão é altamente profissionalizada, com reciclagens constantes, cursos e capacitações permanentes, além da realização anual de planejamento estratégico.

Ao longo de mais de um século, o trabalho realizado pela Santa Casa de São José dos Campos tornou-se referência na região do Vale do Paraíba-Foto: Divulgação

História

No dia 15 de agosto de 1889, o cônego Francisco de Oliveira Lima teve a ideia de criar um estabelecimento de caridade para atender aos pobres e necessitados da cidade de São José dos Campos: a Santa Casa de São José dos Campos. Desde então, em sua trajetória, o hospital vivenciou e resistiu a guerras, golpe militar, crises econômicas, mudanças de regimes políticos, mudanças de comportamento, crescimento populacional e mudanças significativas na história do Brasil e da humanidade.