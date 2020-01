Samsung Family Hub leva recursos de inteligência artificial e automação para a cozinha na CES 2020

A Samsung Electronics apresentou hoje a mais recente edição do seu refrigerador Family Hub, com novos recursos inteligentes que automatizam o planejamento de refeições e outras tarefas do dia a dia, proporcionando uma experiência mais personalizada. A Family Hub de 2020 permitirá que as famílias compartilhem mais facilmente os momentos importantes da vida e tenham mais controle sobre os dispositivos conectados em sua casa inteligente.

“Nesses cinco anos desde que lançamos a Family Hub, nós apresentamos inovações que refletem as novas maneiras pelas quais as famílias modernas estão administrando suas vidas no dia a dia”, disse John Herrington, vice-presidente sênior e gerente geral de Eletrodomésticos da Samsung Electronics América. “A nova Family Hub é o mais inovador até agora, com mais recursos inteligentes e personalizados que permitem que familiares com vidas movimentadas fiquem mais conectados.”

Family Hub

A versão mais recente da Family Hub é simples, sofisticada e moderna — o complemento perfeito para a cozinha conectada de hoje. Em resposta a anos de insights fornecidos pelos consumidores, a mais recente versão da Family Hub oferece os recursos inovadores que as pessoas mais desejam: câmeras aprimoradas com IA dentro do refrigerador, planejamento elaborado de refeições e sugestões de receitas adaptadas a preferências pessoais. A nova Family Hub também permite que as famílias compartilhem mais tipos de mídia e entretenimento, além de trazer um novo nível de controle à casa conectada.

Planejamento inteligente de refeições

A Family Hub está mais ágil e personalizada do que nunca, o que significa que você gastará menos tempo preparando suas refeições e mais tempo desfrutando delas. Ele personaliza toda a experiência gastronômica para você e sua família — recomendando Smart Recipes (receitas inteligentes) com base nas preferências alimentares que você definir, ajudando a elaborar um plano de refeições para toda a semana com base no que você tem na sua geladeira, e preparando sua lista de compras com todos os ingredientes certos.

Samsung

As câmeras ViewInside da Family Hub foram atualizadas com a novíssima tecnologia de reconhecimento de imagem por IA, que verifica automaticamente os produtos dentro da geladeira, os identifica e envia atualizações sobre itens que foram comprados ou que acabaram. O Meal Planner (planejador de refeições) da Family Hub também está mais inteligente, com o recurso Quick Plan (plano rápido) agora oferecendo receitas recomendadas para uma semana com apenas um clique.

Outro novo recurso de planejamento de refeições foi integrado à Family Hub por meio de uma inovadora tecnologia da Whisk, uma startup de IA para alimentos recém-adquirida pela Samsung NEXT. A Whisk pode ajudar você a planejar uma refeição completa — ou mesmo refeições para uma semana inteira — ajustando as receitas com base no número de convidados que você espera e criando uma lista de compras inteligente que consolida ingredientes de várias receitas.

Traga sua família para ainda mais perto

Desde o lançamento do Family Board (quadro da família) no ano passado, as famílias têm usado esse quadro de avisos virtual para aprimorar os momentos especiais da vida, compartilhando músicas e imagens favoritas com as quais toda a família pode interagir. Agora, pela primeira vez, o Family Board oferece suporte a videoclipes, para que você possa transferir vídeos do seu smartphone para o refrigerador e reviver memórias importantes com seus familiares.

Para facilitar o compartilhamento, a Family Hub também atualizou o recurso SmartView, que mostra o conteúdo de TVs Samsung e dispositivos móveis Samsung conectados. Com o modo retrato, você pode assistir a vídeos verticais de smartphones, bem como ver o seu conteúdo de mídia social favorito em tela cheia na Family Hub. Com quase meia dúzia de opções disponíveis, seus familiares também podem curtir suas músicas favoritas em aplicativos de streaming.

Conecte e controle sua casa inteligente

A nova Family Hub leva o gerenciamento de sua casa inteligente a outro nível. Você pode monitorar e controlar mais de 1.000 produtos compatíveis com SmartThings na sua casa toda: acender e apagar luzes, ver quem está na porta da frente, definir a temperatura e trancar a porta de casa. E, com o novo widget SmartThings Video, você agora pode ver várias câmeras de segurança de uma vez só, para ficar de olho em toda a sua casa, direto da cozinha.

Os novos aprimoramentos de software da Family Hub estarão disponíveis no segundo trimestre deste ano1. Para mais informações sobre o produto ou sobre eletrodomésticos Samsung, visite http://www.samsung.com.

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung inspira o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras. A empresa está redefinindo o mundo dos televisores, smartphones, wearables, tablets, aparelhos digitais, sistemas de rede e soluções de memória, sistema LSI, fundição e LED. Para ficar por dentro das notícias mais recentes, acesse a Samsung Newsroom em http://news.samsung.com.

1No Brasil a previsão é para o segundo semestre.