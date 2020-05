Samsung Creative Startups pré-seleciona 40 projetos de quatro regiões do Brasil

A seleção final dos projetos que irão participar do Batch#5 do Samsung Creative Startups está próxima de acontecer. O programa pré-selecionou grupos de quatro regiões do Brasil, que agora passarão por workshops e apresentações de pitch para a banca avaliadora, em processos totalmente online. A divulgação dos classificados para o Batch#5, com até 20 startups selecionadas, acontece na primeira semana de junho.

Batch#5

Nessa fase de pré-seleção foram contemplados 40 projetos de sete estados diferentes, com destaque para o número de representantes de Manaus, no Amazonas: 19. Há também startups de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Alagoas e Pernambuco. As soluções apresentadas englobam as áreas de saúde, bem-estar, fitness, inteligência artificial, internet das coisas, segurança digital, mobilidade, educação e agricultura.

Os pré-selecionados foram comunicados nesta semana, quando receberam um e-mail de boas-vindas e um material completo sobre a nova etapa do processo de seleção. No dia 18 de maio, terão início os workshops online de Design Thinking com o departamento de User Xperience da Samsung. Essas atividades terminam no dia 22.

Já entre os dias 26 e 29 serão realizadas as apresentações de pitch para a banca avaliadora, também por videoconferência. “O Samsung Creative Startups se adaptou ao momento atual e seguiu com os processos de BootCamp e avaliação de forma virtual. Isso reforça o compromisso da empresa com seus programas de inovação e capacitação”, destaca Paulo Quirino, Coordenador Nacional do Programa Creative Startups na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

As startups escolhidas na fase final receberão até R$ 200 mil reais, livres de equity, para serem investidos exclusivamente no desenvolvimento dos produtos e serviços apresentados, conforme regras previstas pela Lei da Informática. O programa prevê também mentorias técnicas e de mercado, treinamentos e assessorias, inclusive com profissionais da Samsung.

Samsung Creative Startups

O Samsung Creative Startups está na quinta edição e é um projeto de aceleração de startups da empresa em parceria com a Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) e o CCEI (Centro Coreano de Economia Criativa e Inovação). Para mais informações sobre o programa e as edições anteriores, acesse o site https://anprotec.org.br/samsung/.

O Superintendente Executivo da Anprotec, Guila Calheiros, confirma o sucesso do Programa e da parceria. “As startups selecionadas em cada rodada também recebem mentoria de incubadoras e aceleradoras associadas à Anprotec. Nessas ocasiões são oferecidas ferramentas e suporte ao empreendedor para que sua empresa cresça de forma estruturada e sustentável”, acrescenta Calheiros.

Real VM foi um dos projetos participantes do Batch#4 do Creative Startups

