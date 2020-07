Sala do Empreendedor moderniza emissão de documento

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Sala do Empreendedor e Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, está agilizando a emissão de documentos para as indústrias que queiram se instalar na cidade. Agora, a emissão da Certidão de Zoneamento pode ser feita com assinatura digital.

Certidão de Zoneamento

A Certidão de Zoneamento é o documento que indica a classificação de riscos para a indústria que pretende se instalar no município. De posse deste documento, o solicitante encaminha o processo junto à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de SP) para obter as licenças de funcionamento.

Agilidade

Até 2016, o prazo para obter a certidão de zoneamento era de até 90 dias. Já em 2017, utilizando-se de novas ferramentas, a Sala do Empreendedor reduziu o prazo para até 4 dias.

Sala do Empreendedor

Com o novo sistema de assinatura eletrônica (digital), a certidão pode ser emitida entre 1 e 3 dias e a solicitação pode ser feita via Prefbook. Em pouco tempo, os técnicos da Sala do Empreendedor analisam a adequação da atividade econômica e emitem a certidão, que será assinada digitalmente e encaminhada para o e-mail do requerente.

“Cidades Inteligentes”

É mais uma iniciativa alinhada ao conceito de “Cidades Inteligentes”, termo usado para definir uma cidade criativa e sustentável que usa as novas tecnologias para melhorar e facilitar a vida das pessoas. São medidas que reduzem os custos, a emissão de poluentes e melhoram a mobilidade urbana, já que evitam o deslocamento até o Paço Municipal.

Economia

O sistema de assinatura digital tem custo zero para o município pois foi desenvolvido por técnicos da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade.

Certidão de Zoneamento pode ser feita com assinatura digital (Foto de arquivo – 2018) – Foto: PMSJC