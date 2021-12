Saídas de praia para arrasar nesse verão

Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha… E um look maravilhoso para compor o cenário! Nada como uma saída de praialinda para complementar, não é mesmo?

Verão aqui no Brasil é assim: muita gente bonita, muita diversão e muitas tendências de moda sendo lançadas em todas as praias do país.

Ainda mais agora que estamos saindo do sufoco, – ao menos é o que esperamos! – cada vez mais pessoas estão planejando suas férias no litoral.

E o melhor é estar maravilhosa para curtir a estação!

Para ajudar você a encontrar a saída de praia perfeita, mostraremos aqui as maiores tendências para 2022. Assim, vai ficar mais fácil escolher o melhor modelo para você.

Vem com a gente e fique por dentro de tudo!

Saída de praia pareô

Esse modelo surgiu na Polinésia durante os anos 70, e não é só uma tendência nas praias. Você pode encontrá-la até mesmo nas passarelas e cenários urbanos.

Seu corte garante praticidade e um visual despojado. Basta amarrar na cintura e pronto!

Nosso modelo Pareô Floral Sundae é ideal para compor um look moderno e casual.

Imagem: Marétoa

Saída de praia em tons vibrantes

As cores vibrantes são a marca registrada do verão brasileiro. Elas dominam a estação mais quente e animada do ano!

A saída Pareô Melancia é perfeita para meninas de personalidade forte e muito estilo. É como se diz por aí: se não for pra causar, eu nem vou!

Imagem: Marétoa

Saída de praia kimono

Esse tipo de peça garante ousadia e sensualidade na medida certa. Além disso, ele é bastante versátil, e pode ser utilizado em várias ocasiões.

Para aquelas que chegam chegando, a saída Kimono Vermelho Liso é a melhor opção! Impossível não ser notada com ela, o sucesso vem!

Imagem: Marétoa

Saída de praia midi

Para as que desejam sofisticação e um estilo mais clássico, essa é a melhor escolha. Além de proporcionar conforto, esse tipo de peça transmite sobriedade e muito charme.

Se o seu objetivo é provocar impacto, aposte nas saídas Midi Pareô Preto Liso ou Midi Pareô Branco Liso.

Imagem: Marétoa

Depois de tanto tempo sem poder viajar, muita gente já está correndo para o litoral para aproveitar os primeiros dias de calor.

É claro que é preciso tomar todos os cuidados necessários durante os dias de curtição, mas todas nós merecemos relaxar um pouco.

Com os modelos exclusivos que mostramos, você aproveita a melhor estação do ano em grande estilo, e sem gastar uma fortuna!

Visite nossa loja virtual e conheça nossos modelos exclusivos de moda praia. Além das saídas, você ainda pode montar seu biquíni da maneira que preferir.

Tudo é muito fácil e prático. Você compra online e recebe tudo no conforto do seu lar, bem rapidinho.

Os preços cabem no seu bolso, e as condições de pagamento são um arraso! Você pode parcelar em 10x no cartão, e o frete é por nossa conta!

Tá esperando o quê, bonita? Corre pro site e escolha já seu look para o verão mais aguardado da história!

Gostou de conhecer mais sobre os nossos modelos de saída de praia? Qual é o seu favorito?

Conte aqui para a gente nos comentários!