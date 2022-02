Saiba tudo sobre a Copa do Mundo de 2022 no Qatar

O ano de 2022 chegou e com ele a Copa do Mundo, a principal competição de futebol do calendário mundial. E com tantas novidades na edição deste ano é importante que você saiba diversas informações como quando será disputada, onde, horários, estádios, ingressos, seleções já classificadas, sites de apostas e muito mais. Fique tranquilo, preparamos para você tudo o que você precisa saber sobre a Copa de 2022.

Começamos com uma curiosidade que nem todos os amantes de futebol se atentaram. Se você está se preparando para assistir aos jogos mais importantes do planeta no meio do ano, entre os meses de junho e julho como sempre, esqueça. Dessa vez a Copa do Mundo será realizada de forma inédita no final do ano, começando em Novembro e terminando em dezembro. Muitos podem se perguntar o porquê de uma mudança tão radical, mas existe explicação. No Qatar, país sede da copa, os meses de junho e julho são no verão, o que torna as temperaturas daquele país completamente inadequadas para disputas esportivas. Mesmo com todos os estádios sendo climatizados, os meses de novembro e dezembro, no inverno, possuem temperaturas mais baixas e amenas possibilitando uma melhor disputa de competições esportivas. Por conta disso, a FIFA abriu uma exceção para a disputa deste ano, aprovando esta mudança de datas.

A Copa do Mundo de 2022 no Qatar terá também uma maior eficiência de deslocamento para as seleções participantes. Se nas duas edições anteriores a competição foi disputada em países com dimensões continentais como Brasil e Rússia, desta vez será bem diferente. No Qatar, a distância máxima entre as sedes será em um raio de no máximo 50 km de Doha, a capital do país, evitando assim que sejam necessários voos e desgastes no deslocamento para os locais das partidas. Essa questão geográfica promete beneficiar não somente as delegações dos países participantes mas também os demais envolvidos na competição como torcedores e organizadores.

As partidas serão disputadas em 4 horários diferentes. Esta é outra mudança em relação as edições anteriores onde somente 3 horários possuiam partidas sendo disputadas. Com o acréscimo do novo horário, as partidas serão disputadas as 7h, 10, 13h e 16h considerando o horário local da capital Doha.

Serão também oito estádios na Copa do Mundo de 2022. São eles o Lusail Stadium (Lusail), Khalifa International Stadium (Doha), Al Thumama Stadium (Doha), Al Janoub Stadium(Al-Wakrah), Al Bayt Stadium (Al-Khor), Ahmad Bin Ali Stadium (Al-Rayyan), Ras Abu Aboud Stadium (Doha), Education City Stadium (Al-Rayyan).

Embora as eliminatórias para a Copa do Mundo ainda estejam rolando ao redor do planeta, já foram definidos 15 das 32 seleções participantes. São elas, além do país-sede, Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Coréia do Sul, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irã, Sérvia e Suíça. O sorteio dos grupos está programado pela FIFA para ser realizado no dia 1o de Abril, na capital Doha.

Com 17 vagas em disputa as eliminatórias ao redor do mundo tem pego fogo. Para se ter uma ideia, Portugal e Italia por exemplo, os últimos dois campeões europeus, estão na mesma chave da repescagem europeia e uma destas seleções não irá ao Qatar. Prepare seu coração.



Os principais sites de apostas esportivas do mundo é claro disponibilizarão as partidas da Copa do Mundo para seus usuários, mas para quem é mais ansioso já é possível aproveitar as eliminatórias e seus jogos emocionantes.

A verdade é que tudo em relação a Copa do Mundo de 2022 tem sido um imenso sucesso. Até mesmo a reserva de ingressos. Para se ter uma ideia, somente nas primeiras 24 horas de abertura de venda dos ingressos em 19 de Janeiro foram reservados mais de 1,2 milhões de ingressos. Em alguns casos será realizado sorteio, como por exemplo, para a final onde o estádio tem capacidade para 80 mil pessoas e até o momento mais do que o dobro de pessoas já se candidataram para obter um ticket para a partida. A reserva dos ingressos vai até o dia 08 de fevereiro de 2022 e se você pretende ir a Copa do Mundo deve ficar atento para não perder o prazo.

Outras informação importante é o período da disputa. A Copa do Mundo de 2022 será disputada durante 27 dias que vão de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022, quando será realizada a grande final. Um total de 64 partidas serão disputadas ao longo de toda a competição.

Se você pretende ir presencialmente ao Qatar, vale ressaltar a importância de efetuar reservas de passagens e hospedagens com antecedência. Os “hermanos” argentinos por exemplo são até agora o país com mais inscritos para obtenção de ingressos e provavelmente lotarão o Qatar! É melhor correr com seu planejamento. As informações estão todas aqui!

