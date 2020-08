Saiba quais opções de investimentos sustentáveis já estão disponíveis no Brasil

Todos os fundos têm, em comum, objetivo de promover impacto social e ambiental

Os investimentos sustentáveis são aquelas estratégias que têm como objetivo, além do retorno financeiro, mudanças sociais e ambientais positivas. Atualmente são chamados também de aplicações “responsáveis” e “de impacto”.

Esses investimentos buscam estimular corporações que promovem uma melhor administração ambiental, proteção ao consumidor, direitos humanos e diversidade. Outra característica que pode estar entre os pilares dessa segmentação é evitar empresas de álcool, tabaco, fast food, jogos de azar, pornografia, armas, produção de combustíveis fósseis ou militares.

Mundialmente, o segmento gera US$ 31 trilhões – equivalente a 36% do total de ativos financeiros sob gestão –, de acordo com o Global Sustainable Investment Alliance (Aliança Global de Investimento Sustentável, em português). No Brasil, de acordo com a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), em junho de 2020, a categoria somou R$ 543,4 milhões – crescimento de 29% em relação ao mesmo mês de 2019.

O valor pode parecer alto, mas ainda representa apenas 12% do patrimônio dos fundos de ações e 1% da indústria de fundos de investimentos. No país há duas modalidades com opções de investimentos disponíveis: a estratégia passiva e a ativa.

Estratégia passiva

Os passivos são ETFs (exchange-traded fund, ou “fundo de investimento”) que seguem os índices ligados à sustentabilidade e governança corporativa. Há sete diferentes índices desse tipo no mundo, mas apenas quatro deles estão disponíveis no Brasil. São eles: Índice Carbono Eficiente (ICO2), a partir do iShares Índice Carbono Eficiente da BlackRock; Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), representado pelo IT Now ISE do Banco Itaú; Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT), com o IT Now IGCT, também do Banco Itaú; e o diversificado Trend ESG Global, da XP Asset Management.

Estratégia ativa

As opções ativas são aquelas que decidem quais ativos colocar na carteira, a partir de metodologias próprias. A modalidade começa a ganhar destaque no Brasil e ser cada vez mais comentada dentro das faculdades de Contabilidade e Economia, mas já era muito explorada por grandes investidores em outros países.

Atualmente há no país os oito fundos seguintes: Fama Ações FIC FIA, da Fama Investimentos; Santander FIC FI Ethical Ações, lançado pelo Santander Asset Management; Constellation Compounders ESG FIA, pertencente à Constellation Asset Management; BB Ações Equidade, do Banco do Brasil; Warren Green FIA – BDR Nível, da Warren Green; SulAmérica Total Impacto FIA, lançado pela SulAmérica; JPG ESG FIC FIA, pertencente à JGP; e o fundo JGP ESG Ações 100 Prev XP Seg FIC FIA, da XP Asset Management.

Foto:divulgação