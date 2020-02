Saiba quais biquínis são tendências em 2020

De acordo com a revista inglesa No Cigar, que é distribuída em mais de 15 países, o Brasil é o que mais lança tendências de moda praia. Dando destaque para o Rio de Janeiro, que sempre foi passarela da moda praia, com lançamentos clássicos, como os modelos de biquíni asa delta, e o biquíni cortininha na década de 90.

Que tal arrasar nas tendências no país que mais consome moda praia no mundo? Confira quais modelos de biquíni são tendências em 2020, e de bônus quais são as estampas e acessórios que estão bombando no mundo fashion esse ano.

Modelos de biquíni

O modelo de biquíni ideal para você, é aquele que te faça sentir confortável, bonita e além disso, que valorize seu corpo. Fizemos uma seleção dos modelos queridinhos entre as fashionistas para você curtir o verão cheia de estilo e personalidade.

Top triângulo



Muitas mulheres se renderam a esse top – até as que não tiravam o modelo cortinha do corpo. O top triângulo dá mais sustentação aos seios, normalmente é combinado com calcinhas asa delta, é uma combinação moderna e estilosa para você que não gosta de passar despercebida.

Asa delta





O modelo de biquíni surgiu nas praias do Rio de Janeiro, na década de 80 e daí em diante a peça virou onda nas praias por todo o mundo. Essa tendência voltou forte neste ano e, apesar de ser um modelo antigo, promove um look moderno, e longe de ser sem graça. Além de valorizar a cintura e alongar as pernas. Como citado anteriormente, o modelo combina com top triângulo, mas não se limite, a calcinha é o destaque da composição e pode ser usada com vários tipos de top.

Hot pants

Jacques Heim é o criador dos biquínis de cintura alta, que na época nem tinham esse nome, eram chamados simplesmente por trajes de banho. Já o termo hot pants, só começou a ser usado em 1960, se referindo aos shorts curtos de cintura alta criados pela estilista visionária Mary Quant. O modelo de biquíni é ousado, apesar de ser vintage, hoje encontramos muitas releituras moderninhas dele, que além de serem confortáveis, modelam o corpo

Decote reto

Mais uma tendência que atravessou as décadas e está de volta fazendo sucesso, o queridinho das fashionistas dos anos 90 voltou, e para ficar. Além de nos trazer um modelo minimalista, ele combina com todos os tipos de bustos e é mega descolado.

Top sutiã/meia taça

Lembra bastante uma lingerie, é um top estruturado com arames. Valoriza qualquer tamanho de busto e entrega um visual extremamente diferente e descolado. O biquíni é o queridinho das celebs e uma super tendência esse ano.

Estampas e cores

Fizemos uma seleção das estampas e cores que estão bombando esse ano, para você que não gosta de ficar por fora de nenhuma novidade fashion. Confira a lista:

Animal print: oncinha, cobra, tigres, vacas, todas essas estampas compõe o look que é a cara do verão 2020, o animal print se reinventa a cada ano e nunca sai de moda, além de ser uma estampa linda em biquínis, são super usáveis em saídas de praia também;

Bicolores: uma mistura de tons solares, como variações de vermelho, amarelo e laranja não podem faltar no seu traje de banho;

Tie dye: mais uma vez é tendência, desta vez em tons pastel, para um look descolado porém mais discreto;

Branco: um clássico, que está de volta e mais uma vez ganhou espaço nas praias;

Neon: neon permanece forte entre as tendência, óbvio, são a cara do verão, né?

Acessórios

E para concluir a seleção que fizemos para você arrasar neste verão, que tal complementar os looks com lindos acessórios? Saiba quais são febre este ano:

Buzios: colares, pulseiras e brincos com detalhes de conchas são os queridinhos do momento;

Palha: presente em muitas bolsas e chapéus prometem continuar em alta;

Lenços: lenços no cabelo transformam o look, são versáteis e podem ser usados de maneiras diferentes;

Óculos: claro que não podem ficar de fora, os óculos fazem toda a diferença no look, óculos statement, com lentes coloridas, micro óculos e com uma pegada anos 70 são as apostas!

Aproveite o sol cheia de estilo e personalidade com nossas dicas de tendências.



Imagem de Terri Cnudde por Pixabay