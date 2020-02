Saiba a importância do rádio controle industrial

O rádio controle é um equipamento muito eficiente, especialmente para processos industriais, muito utilizadas como forma de comandar funções de máquinas e veículos de carga pesada, como o rádio controle para caminhão munck.





Principais vantagens

A principal vantagem nas indústrias é que não é necessário a proximidade dos funcionários nas máquinas para comandar as funções, ou seja, é uma forma de evitar acidentes de trabalho em maquinários e também uma forma de atender as exigências de segurança da NR-12.



Outra vantagem bem relevante sobre o rádio controle é sobre a comunicação entre departamentos, fator que auxilia todos os funcionários estarem aliados e atentos aos processos de produção, principalmente em empresas maiores que possuem diversas repartições.



O rádio controle industrial,assim como outros instrumentos, tem o intuito não somente de garantir segurança e agilidade para a produção de uma empresa, mas também é um dos métodos para redução de custos de mão de obra.



Esse sistema pode ser adotado em diversas máquinas, porém são mais utilizados em pontes rolantes, levantador magnético, transporte de carga pesada, guindastes, gruas, guinchos e muncks.





Certificação

Lembrando que ao adquirir o produto é necessário verificar se a empresa responsável possui a certificação solicitada pela ANATEL — Agência Nacional Telecomunicações a fim de atender as normas de telecomunicação exigidas.





Automação industrial



A automação industrial tem como objetivo principal criar equipamentos e mecanismos com o intuito de melhorar a produção e o produto em si. Por isso, em comparação com o trabalho manual, a automação, aumenta significativamente os números de itens produzidos.



A tecnologia é aliada desse processo, já que cada vez mais os processos estão sendo robotizados e cada vez menos sendo necessário o trabalho manual. Um dos principais motivos das empresas procurarem por essa ação é pelo crescimento dos setores de produção e altos números de acidente de trabalho, causados pelo manuseio direto nos maquinários.



Alguns equipamentos já são indispensáveis para a produção das indústrias, entre eles, estão os controles remotos para ponte rolante, medidor velocidade do vento e o rádio controle.



O ideal para se realizar a automação industrial é conversar com profissionais qualificados, como engenheiros, para que possam realizar um projeto específico de acordo com cada segmento industrial e suas especificações.

Imagem de Csaba Nagy por Pixabay