Sacadas de vidro: como evitar riscos durante a limpeza e manutenção?

Sabemos que o envidraçamento de sacada precisa de alguns cuidados: desde a instalação – que deve ser feita por profissionais – até a limpeza, para evitar riscos e outros danos. Você sabe como evitar que o vidro na sacada danifique durante a limpeza ou manutenção? Vamos explicar para você!

Limpeza

Com a rotina agitada, as pessoas não têm muito tempo para limpar a cortina de vidro. Mas, periodicamente, é necessário reservar um tempo para fazer a limpeza. Você não vai precisar de nenhum produto caro, apenas um pano e sabão neutro!

Para tirar o pó, passe um pano ou espanador; Depois, limpe o vidro com pano e detergente. O ideal é você limpar uma parte e passar um pano seco para enxugar essa área; Utilize um pincel para você tirar a sujeira que se acumulam nas frestas

Limpe a sacada de vidro de um lado e depois do outro para evitar manchas. Confira outras dicas:

Não utilize a parte áspera da esponja e nem panos que soltem fiapos;

Papel toalha pode ser usado para limpar e dar um brilho;

Utilize rodinhos com o cabo mais longo para fazer a limpeza da parte de fora;

Proteja os vidros ao realizar uma reforma;

Não utilize espátulas ou palhas de aço para retirar a sujeira

Manutenção

A manutenção é muito importante para garantir a segurança de todos! Por isso, conte com uma empresa especializada para não ter problemas. Além disso, se o serviço for realizado por uma equipe qualificada, com certeza ela tomará cuidado para não riscar o envidraçamento de varandas.

E se o vidro já tiver com risco?

Se você fez a limpeza de forma errada ou aconteceu algum acidente e a fechamento de sacadas possui um risco, calma que tem chances desse risco sumir ou diminuir!

Você deve polir a área danificada. Utilize uma bucha para passar o produto polidor, lembrando de fazer movimentos rápidos e circulares. Depois, limpe com um pano. Se necessário, repita o processo. Borrife um produto para a limpeza de vidros e seque.

Caso não tenha sumido, nem diminuído o arranhão do vidro na sacada, você pode tentar usar o rouge de joalheiro. Esse produto é comercializado em pasta, pó ou barra e pode servir para remover ou disfarçar um risco.

Uma forma de apenas disfarçar a área danificada é pintar o risco com um lápis grafite. Depois limpe com pano seco e macio.

Outra forma de retirar o risco em casa é utilizando uma receita caseira. Ela pode ser utilizada em qualquer vidro, seja de sacada ou guarda corpos de vidro. Basta fazer uma pasta de bicarbonato de sódio e água, e esfregar no risco usando um pano. Depois passe um pano úmido e deixe secar.

Procure uma empresa especializada

Mas se você está pensando em fazer o fechamento de sacadas com vidro, instalar ou realizar a manutenção, procure uma empresa especializada!

Imagem de Michael Gaida por Pixabay