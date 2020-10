Sabrina Sato estrela campanha de Hellmann’s

É verrrdade! Sabrina Sato é a nova estrela da Hellmann’s. A partir da segunda semana de outubro, a apresentadora nascida em Penápolis assume o posto de protagonista da campanha que lança em todo Brasil o Nível WhataHellmann’s de Saborosidade.

Sabrina Sato

Em uma série de vídeos e posts em seu Instagram, Sabrina apresenta o conceito da campanha direto de sua casa, mostrando como a maionese Hellmann’s é parte do seu dia a dia e da história de sua família, e o que é WhataHellmann’s para ela.

“Ela já é super irreverente e divertida, então ficamos muito felizes em saber que Hellmann’s faz parte das memórias afetivas que a Sabrina tem com a comida. Por isso tê-la como embaixadora do nível WhataHellmann’s de Saborosidade foi um casamento muito feliz com tudo que planejamos para a campanha”, afirma Carolina Riotto, gerente de marketing de Hellmann’s.

Além de Sabrina, um time de influenciadores também foi escalado para amplificar a mensagem do nível de saborosidade, como o cantor e compositor Mumuzinho, a empresária e ex-BBB Rafaela Kalimann e os influenciadores digitais Camilla de Lucas, Gusta e Lucas Guedez.

WhataHellmann’s

O Nível WhataHellmann’s de Saborosidade diz respeito àquela agradável sensação quando você prova a comida e o sabor está incrível. Com ele, a marca reforça os atributos de qualidade e sabor que traz em seu posicionamento, ao declarar que apenas a verdadeira maionese pode atingir o Nível WhataHellmann’s de Saborosidade “O neologismo aproveita o nome da marca para brincar com a expressão em inglês “What the Hell”, muito utilizada para demonstrar entusiasmo com algo surpreendente”, conta Taís Pinheiro, diretora de planejamento e criação da Edelman, agência por trás da campanha.

O conceito estabelece um novo momento para a marca. Com uma campanha toda voltada para o digital, Hellmann’s se aproxima do público mais jovem, que está começando a se aventurar na cozinha. Para isso, “a comunicação se apropria do universo dos memes e propõe uma interação com a audiência a partir de vídeos, áudios, stickers, gifs e farto material gráfico e interativo no Instagram e Facebook”, explica Pinheiro.

Diversas vozes darão vida ao Nível WhataHellmann’s de Saborosidade, em áudios que serão utilizados nas peças da campanha e poderão ser compartilhados pela audiência em suas próprias redes sociais, em situações que vão além do sabor. “Queremos que WhataHellmann’s esteja na boca dos brasileiros para expressar um grande momento de êxtase, seja com uma comida muito gostosa ou com uma notícia muito boa”, finaliza Riotto.

Hellmann’s



Criada em 1913 pelo imigrante alemão Richard Hellmann, Hellmann’s é uma das mais tradicionais marcas de maioneses, ketchups, mostarda e molhos para salada do mundo. Marca Unilever presente na vida dos brasileiros há 60 anos, Hellmann’s é a maionese mais vendida do país. Os produtos Hellmann’s são feitos com ovos de galinhas caipiras e óleos de fazenda sustentáveis. Além da verdadeira maionese, a qualidade Hellmann’s também está no Ketchup, que é feito com tomates 100% naturais, na mostarda e na maionese vegana, que tem o mesmo sabor irresistível de Hellmann’s só que sem ingredientes de origem animal.