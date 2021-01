Sabesp realiza ampliação no sistema de abastecimento de Taubaté

A Sabesp está ampliando o sistema de abastecimento no município de Taubaté e realizará, nesta terça-feira (26/1), parada programada no abastecimento para execução de um novo reservatório, com capacidade de 6 milhões de litros, e interligações de reservatórios e adutoras.

O novo reservatório em concreto armado circular apoiado está em fase de interligação aos reservatórios já existentes e às tubulações de água tratada. Assim que entrar em operação, beneficiará diretamente mais de 300 mil pessoas de Taubaté.

A Sabesp está investindo R$ 7,1 milhões nesta ampliação de oferta e reservação de água potável. De acordo com o cronograma, o novo reservatório estará em operação já em outubro deste ano.

Para que a nova infraestrutura entre em operação, haverá intermitência no sistema de distribuição de água a partir das 21h de terça-feira (26/1),durante a parada programada, que afetará a região dos bairros Bonfim, Estoril, Loteamento Industrial Piracangaguá e Quiririm. A Sabesp recomenda o uso racional da água armazenada nas caixas d’água das residências e destaca que a previsão de conclusão do serviço é às 9h do dia seguinte (27/1), quando o abastecimento estará restabelecido completamente.

Em casos de emergência, a Companhia de Abastecimento do Estado de São Paulo colocará caminhão-tanque à disposição de hospitais, escolas e outros serviços essenciais. As notificações devem ser registradas na Central de Atendimento pelos telefones 195 ou 0800 055 0195. A ligação é gratuita.

PARADAS PROGRAMADAS

Até a conclusão das interligações, outras interrupções programadas no abastecimento, além de terça-feira (26/1), estão previstas para acontecer nos dias 28/1, 2, 10 e 24/2.

Imagem de Henryk Niestrój por Pixabay