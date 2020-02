Rodrigo Melo conquista bicampeonato para Pindamonhangaba no Desafio Sesc Verão de Ciclismo em Sorocaba

O ciclista Rodrigo Melo, da equipe de Pindamonhangaba (Funvic/Semelp), repetiu o feito de 2019 e venceu a edição deste ano do Desafio Sesc Verão de Ciclismo, realizado no domingo (9), em Sorocaba (SP).

A prova reuniu ciclistas de várias regiões do país e foi disputada em um circuito nas imediações do Parque das Águas. Na Elite, Rodrigo Melo foi para defender o título conquistado em 2019 e, para isso, contou com o trabalho dos seus companheiros dentro da estratégia montada pela equipe.

Desafio Sesc Verão de Ciclismo

A prova teve duração de 1h50 e faltando três voltas para o final, uma fuga se formou com alguns ciclistas e não foi mais alcançada. Rodrigo esperou o momento certo, arrancou forte e se impôs sobre o demais concorrentes para vencer pela segunda vez o Desafio Sesc Verão de Ciclismo.

Ciclista Rodrigo Melo

Essa foi a primeira vitória de Rodrigo na temporada 2020. “Obrigado a todos da minha equipe [Funvic/Semelp) que fez uma ótima corrida, dentro da nossa estratégia”, comemorou o bicampeão da prova.

O pódio do Desafio em Sorocaba ainda teve outros representantes do Vale do Paraíba. O terceiro lugar ficou com Márcio Vicente, da Trinx/Guaratinguetá; o quarto com Josimar Sacramento e o quinto com Cristian Egídio, ambos da Taubaté Cycling Team, mostrando que cidades da região estão investindo no esporte. Felipe Marques, da equipe de Juiz de Fora, completou o pódio em segundo lugar.

PÓDIO MASCULINO



1º lugar – Rodrigo Melo – Pindamonhangaba (Funvic/Semelp)

2º lugar – Felipe Marques – ERT/Juiz de Fora

3º lugar – Márcio Vicente – Trinx/Guaratinguetá

4º lugar – Josimar Sacramento – Taubaté Cycling Team

5º lugar – Cristian Egídio – Taubaté Cycling Team

Pódio Elite – Rodrigo Melo no alto do pódio

Sub23 – pódio gabriela

OUTROS RESULTADOS



Ainda na Elite, a equipe teve Rafaela Cardoso em terceiro lugar no pódio. Pindamonhangaba também conquistou pódios na categoria Sub23. No feminino, vitória com Gabriela Gonçalves e, no masculino, 3º lugar para Igor Molina, quarto para Euller Magno e quinto para Brendo Morais.

O próximo desafio da equipe será em casa no 2º GP Funvic de Ciclismo, prova que abrirá o Campeonato Valeparaibano de Ciclismo e será realizado no dia 15 de março nas imediações do Parque da Cidade. Na oportunidade também será apresentada, oficialmente, a equipe Pindamonhangaba (Funvic/Semelp) para a temporada 2020.

Patrocinadores: Prefeitura de Pindamonhangaba, Funvic (Fundação Universitária Vida Cristã), GELOG, Bicicletas ORBEA, Penks Vestuário e FastCycle

Apoios: Géis Going, Logos Design, PortalR3 e Bike76.com