Rodovias concedidas já somaram 26.283 vagas de trabalho até setembro de 2020

O programa de concessão tem sido um celeiro de ofertas de empregos nas regiões atendidas pelas 20 concessionárias, que, atualmente, empregam mais de 26 mil pessoas. Segundo levantamento da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, até setembro deste ano, o quadro de empregados registrou 26.283 pessoas que atuam nos mais diversos tipos de atividades e funções. Quase a mesma quantidade de empregos gerados em todo o ano de 2019, que alcançou 26.412 vagas ocupadas. Os interessados em fazer parte das empresas que integram o programa de concessão paulista podem consultar as oportunidades de trabalho disponíveis nos canais de comunicação da ARTESP.

Rodovias

Uma dos responsáveis pela grande quantidade de vagas abertas neste ano foi a concessionária Eixo-SP, responsável pelo trecho Piracicaba-Panorama (PiPa), com início de operação em junho. Foram criados aproximadamente quatro mil postos de trabalho diretos e indiretos, dos mais de sete mil previstos para os dois primeiros anos da concessão. O número leva em consideração a contratação das equipes administrativa, de operação e de manutenção das rodovias, de ambulâncias, guinchos e atendimento aos usuários. Considera também a contratação de empresas terceirizadas que executarão serviços e a contratação de empresas que fornecerão produtos, insumos e serviços.

“A geração de empregos e renda para a população que mora nos municípios próximos às rodovias concedidas faz parte do compromisso do Programa de Concessões Rodoviárias. Contribuímos com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades “, explica Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Para acompanhar o anúncio de vagas pelas concessionárias e conhecer as oportunidades de trabalho, basta acessar o site da ARTESP https://www.artesp.sp.gov.br, seção Trabalhe Conosco, escolher uma das concessionárias e cadastrar o currículo para concorrer em futuros processos seletivos. É possível também obter informações sobre a oferta de novas vagas nos perfis da ARTESP nas redes sociais https://www.instagram.com/artespoficial/, https://www.facebook.com/artespoficial/, https://twitter.com/artespsp .

Vagas abertas

Nesta semana, a concessionária AB Colinas abriu processo seletivo para agente de pedágio na cidade de Rio das Pedras, interior de São Paulo. Os requisitos obrigatórios são residir em Saltinho, possuir o Ensino Médio completo e ter disponibilidade de horário. O contratado deverá arrecadar tarifas, efetuar troco em moeda corrente, conferir e controlar cupons, distribuir material de comunicação promocional aos usuários e prestar informações. Interessados devem enviar até 13/11 o currículo atualizado para selecao@colinasnet.com.br, com o assunto: PEDÁGIO.

ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 10,8 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 31% da malha estadual, abrangendo 283 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de cinco aeroportos regionais.

Imagem de StockSnap por Pixabay