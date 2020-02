“Robô Vendedor” ajudou lojistas a venderem mais de R$ 63 milhões no e-commerce em 2019

Solução de inteligência artificial de startup acelera vendas dos clientes na internet

Por meio de “Robô Vendedor”, a Gobots (https://www.gobots.com.br/) – startup de Inteligência Artificial que automatiza os processos de vendas online, ajudou os seus clientes varejistas a faturarem cerca de R$ 63 milhões só em 2019. Mapeando o comportamento do usuário, a solução possibilita que e-commerces atendam os consumidores de forma rápida e totalmente automática, possibilitando um aumento de mais de 30% na taxa de conversão – ou seja, vendas.

Startup

O que a startup faz é entender os perfis dos consumidores tendo como base a sua jornada de compra. De acordo com Victor Hochgreb, CEO da GoBots, o primeiro passo é entender como o cliente quer ser atendido. “Após identificarmos as características, as preferências e as perspectivas do usuário conseguimos criar um robô mais assertivo. Com a inteligência artificial é possível personalizar cada atendimento, direcionando o comprador para o canal correto” comenta.

“Robô Vendedor”

Só no ano passado, o robô processou mais de 29 milhões de mensagens. Com mais de 130 clientes, o valor transacionado (GMV) pela startup ultrapassou R$ 2.1 bilhões. O resultado de vendas da GoBots representa a quantidade de informações efetuadas pelo robô através das compras online. “No último ano também permitimos novas funções ao sistema como recomendação de produtos, relatórios sobre o interesse dos consumidores e uma base de conhecimento com mais de 10 milhões de produtos”, afirma.

Inteligência artificial

Por meio da inteligência artificial os varejistas possuem inúmeras possibilidades de superar seus concorrentes para estarem sempre à frente do consumidor, como por exemplo, durante uma compra o “robô vendedor” pode sugerir produtos similares, complementares e até mesmo cupons de desconto. “É de extrema importância educar o pequeno varejista sobre a relevância do digital para o negócio. Além de gerar engajamento com os consumidores, prospecção e análise de mercado. As informações processadas ajudam o lojista a direcionar o investimento em campanhas e anúncios de forma mais positiva, tornando as ações da empresa mais eficientes”, explica.

GoBots

Desde 2016 no mercado, a GoBots (www.gobots.com.br) automatiza os processos de vendas online. Jovem e inovadora, a startup conta com mais de 130 clientes oferece diversas soluções para melhorar a experiência de compra, além de ajudar os lojistas a venderem cada vez mais. Por meio de inteligência artificial, a empresa torna acessível uma tecnologia muito avançada, o que promete revolucionar, cada vez mais, o comércio eletrônico. Com um “Robô Vendedor”, a startup possibilita que os e-commerces e marketplaces atendam os clientes de forma rápida e totalmente automática – o que pode ajudar a aumentar a conversão de vendas online em mais de 30%. Em 2019, a GoBots foi uma das selecionadas para participar do Programa de Aceleração da Start-Up Chile – maior aceleradora da América Latina e uma das 10 maiores do mundo.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay