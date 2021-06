RMVale mantém 12 cidades no top 100 nacional de desenvolvimento sustentável

Com pouco mais de 6.700 habitantes e um território de 184,4 km², Jambeiro é o destaque da RMVale no ranking nacional de cidades inseridas no conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ao todo, 12 cidades da região integram a lista das 100 melhores classificadas em todo o país.

O ranking regional foi organizado pelo coordenador adjunto do mestrado profissional em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté (UNITAU), Prof. Dr. Paulo Fortes Neto. Além de liderar o ranking regional, Jambeiro é a 6ª cidade do país. Taubaté ocupa a 11ª posição em escala regional e é a 78ª cidade no Brasil.

O pesquisador elaborou o ranking a partir do Índice de desenvolvimento sustentável das cidades – Brasil (IDSC-BR), ferramenta criada pelo Instituto cidades sustentáveis em parceria com o Sustainable development solutions network (SDSN) e o Centro brasileiro de análise e planejamento (Cebrap).

“Nestes seis anos após a implantação da Agenda 2030, os objetivos ainda não tinham sido auditados para verificar como as administrações públicas no Brasil estão atuando para o atendimento das 17 ODS”, afirma o professor Paulo Fortes.

O IDSC-BR é uma ferramenta desenvolvida para estimular e monitorar o cumprimento dos 17 ODS em 770 cidades brasileiras em sua primeira edição.

A metodologia foi elaborada com base em mais de 80 indicadores e o Índice atribui, para cada município, uma pontuação específica por objetivo e outra, a pontuação final de classificação das cidades, para o conjunto dos 17 ODS.

“De um conjunto de 88 indicadores, Jambeiro ganhou a coloração verde em 35 deles, enquanto Taubaté, por exemplo, atingiu essa coloração em 25″, indica o professor.

Com esse primeiro mapeamento, o Prof. Paulo Fortes avalia que as gestões municipais ganham uma importante ferramenta para orientar políticas públicas e para definir referências e metas para integração à mais avançada agenda global de desenvolvimento sustentável.

Confira abaixo a tabela com a classificação e a pontuação das cidades da RMVale.

Cidades Classificação Nacional Pontuação 1 – Jambeiro 6o 69,31 2 – Silveiras 12o 68,12 3 – Santo Antônio do Pinhal 19o 66,97 4 – Ilhabela 23o 66,36 5 – Campos do Jordão 31o 66,01 6 – São Bento do Sapucaí 37o 65,26 7 – São Sebastião 42o 65,13 8 – Monteiro Lobato 50o 64,69 9 – Caraguatatuba 63o 63,88 10 – Cachoeira Paulista 69o 63,51 11 – Taubaté 78o 62,87 12 – São José dos Campos 100o 62,04 13 – Ubatuba 103o 61,97 14 – São Luis do Paraitinga 112o 61,65 15 – Roseira 123o 61,37 16 – Arapeí 127o 61,28 17 – São José do Barreiro 134o 61,07 18 – Lorena 139o 60,97 19 – Jacareí 142o 60,94 20 – Aparecida 145o 60,76 21 – Caçapava 172o 59,94 22 – Piquete 179o 59,84 23 – Lagoinha 188o 59,60 24 – Santa Isabel 197o 59,51 25 – Pindamonhangaba 199o 59,49 26 – Cruzeiro 201o 59,47 27 – Guaratinguetá 218o 58,79 28 – Guararema 226o 58,61 29 – Santa Branca 249o 57,87 30 – Paraibuna 256o 57,67 31 – Bananal 271o 57,26 32 – Tremembé 300o 56,44 33 – Natividade da Serra 318o 55,91 34 – Canas 321o 55,84 35 – Redenção da Serra 373o 54,66 36 – Potim 385o 54,51 37 – Lavrinhas 394o 54,35 38 – Queluz 402o 54,19 39 – Cunha 440o 53,06

