RM VALE TI 21: Agrotools representa o agronegócio em evento de tecnologia em São José dos Campos

No RM Vale TI Talks, o uso das inovações tecnológicas na preservação ambiental será um dos destaques

A Agrotools, uma das principais empresas brasileiras de tecnologia do agro, estará presente no RM Vale TI Talks. No dia 18 de maio, a Analista de Projetos da Agrotools, Stella Rodrigues é a convidada para falar sobre como a tecnologia pode ajudar na preservação ambiental com rentabilidade para empresas, governo e o agronegócio. A executiva abordará os tipos de tecnologias aplicadas ao monitoramento do compliance socioambiental no Agro e cases da Agrotools na área; a inteligência de originação e venda de matéria-prima no agro usando tecnologias, visando a economia circular e logística reversa; dentre outros assuntos.

O RM Vale TI Talks é parte da agenda do RM Vale TI, considerado um dos principais eventos de tecnologia da Informação e Comunicação do Brasil, que terá em junho a sua 8ª edição. A ocasião é uma oportunidade para empresas mostrarem como as soluções tecnológicas estão gerando valor e promovendo o crescimento. A Agrotools também é presença confirmada no RM Vale TI no dia 22 de junho, com a palestra do seu diretor de produtos, Breno Felix, sobre o tema “ Geointeligência e data science no agronegócio”.

Agrotools

Fundada há mais de uma década, a brasileira Agrotools se consolidou a maior plataforma digital para o mercado corporativo agro do mundo, atendendo a todos os elos do agronegócio: bancos, indústrias, tradings, resseguradoras, seguradoras e redes de varejo. Suas soluções digitais se baseiam em uma plataforma geográfica proprietária, desenvolvida exclusivamente para o setor. A tecnologia brasileira, aliada a um dos maiores bancos de dados do agronegócio mundial e a uma ampla equipe multidisciplinar altamente qualificada para interpretá-los, oferece insights de negócios e gestão que permitem com que o mercado corporativo compreenda o cenário pelo território rural e tome as melhores decisões. Como resultado de sua atuação, o fomento às práticas socioambientais responsáveis levou a Agrotools a ser reconhecida, como Empresa B, atestando o modelo de negócio da Agrotools em prol do desenvolvimento social e ambiental do planeta. Mais informações em: https://www.agrotools.com.br

RM VALE TI Talks:

Data: Todas as terças-feiras até 15 de junho

Link: https://rmvaleti.com.br/talks/

RM VALE TI

Data: 22 a 25 de junho

Inscrições: https://portal.wellbiz.app/#/event/RM_VALE_TI_2021_10