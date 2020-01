Riviera de São Lourenço renova certificação ISO 14001

Bairro planejado de Bertioga (SP) foi o primeiro empreendimento de desenvolvimento urbano a receber a certificação em todo o mundo



O bairro planejado Riviera de São Lourenço, localizado na cidade de Bertioga, Litoral Norte de São Paulo, passou por nova auditoria no final de 2019 para manter pelo 19º ano consecutivo a Certificação ISO 14001 para seu Sistema de Gestão Ambiental. O certificado é um reconhecimento ao esforço e comprometimento da Sobloco Construtora, responsável pelo planejamento e realização global da Riviera, e da Associação dos Amigos da Riviera, que mantém o local, opera os sistemas de água e esgoto e faz o gerenciamento dos resíduos sólidos do bairro.

Certificação ISO 14001

A auditoria que permitiu a renovação da certificação da norma internacional foi realizada pela ABS Quality Evaluations, no mês de setembro de 2019, verificando a capacidade do Sistema de Gestão Ambiental da Riviera de São Lourenço de prevenir e reduzir os impactos ambientais de suas atividades e serviços, principalmente em relação à gestão de resíduos e ao processo ecologicamente correto de uso e ocupação do solo.

Riviera de São Lourenço

Riviera de São Lourenço, bairro planejado de Bertioga, em São Paulo.Crédito: Sobloco